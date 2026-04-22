カードローン・自動車担保貸付が急増　「借りられるものは何でも」

クレジットカードで資金を借りたり、自動車を担保に借金をしたりする「不況型融資」が急速に増えている。原油高・物価高・ウォン安の三重苦で家計が厳しくなった庶民が、融資基準が厳格化した銀行などから押し出され、高い利息を甘受して「急場の資金窓口」に流れ込んでいるとみられる。こうした融資は簡単かつ迅速に利用できる一方、延滞が発生すれば金融圏からの借り入れが事実上不可能となり、信用情報上の要注意者（旧信用不良者）に転落しやすい。正常な経済生活が困難な人が増え、結果として社会的負担が拡大する恐れがある。２１日、韓国与信金融協会によると、国内９社のカード会社の３月末時点のカードローン残高は４２兆９９４２億ウォンで、前年同月（４２兆３７２０億ウォン）比１．５％増加した。２０２５年２月（４２兆９８８８億ウォン）以来、１年１カ月ぶりに過去最大を更新した。自動車担保貸付も増加傾向にある。キャピタル会社５社の昨年末の同貸付残高は２兆８０７４億ウォンで、１年前より４６％増えた。金融監督院が発表した今年２月末時点の貯蓄銀行の自動車担保貸付残高（２兆３０００億ウォン）を合わせると、第２金融圏の同貸付規模は５兆１０００億ウォンを超える見通しだ。シン・ムギョン記者 チュ・ヒョンウ記者 yes@donga.com