金孝周、５４ホール最少スコア新記録　２５アンダーで単独首位

金孝周（キム・ヒョジュ、３１）が米女子ツアー（ＬＰＧＡ）で５４ホール最少スコアの新記録を樹立し、２週連続優勝へ大きく前進した。金孝周は２９日、米アリゾナ州フェニックスのワールウィンドＧＣ（パー７２）で行われたフォード選手権第３ラウンドで、ボギーなしの１イーグル、９バーディーの１１アンダー６１をマークした。通算２５アンダー１９１で、２位のネリー・コルダ（米国）に４打差をつけ単独首位に立った。２５アンダー１９１はＬＰＧＡツアー５４ホールの最少スコア新記録。従来はアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）、金世煐（キム・セヨン）、畑岡奈紗（日本）、ダニエル・カン（米国）らの１９２だった。７２ホール最少記録は２０１８年ソーンベリー・クラシックで金世煐が記録した３１アンダー２５７。金孝周が最終日に７打以上伸ばせば、この記録も更新する可能性がある。先週のフォーティネット・ファウンダーズカップで今季初優勝を飾った金孝周は、今大会でも絶好調を維持している。「すべてがうまくいった。ドライバー、アイアン、パットまで思い通りだった」と語った。第２ラウンドまでコルダに２打差をつけられていたが、この日は前半だけで４打を伸ばし首位に並んだ。さらに１０番（パー３）で約１０メートルのロングパットを沈め単独首位に浮上。続く１１番（パー４）でバーディー、１２番（パー５）でイーグル、１３番（パー４）でバーディーとスコアを伸ばした。２週連続でコルダと最終組を回る金孝周は「首位なので最終日はさらに緊張するかもしれないが、自分のプレーに集中し、笑顔で終えたい。このコースは誰でも最少スコアを出せるので最後まで集中したい」と話した。コルダは、「私もボギーなしで５アンダーだったが、金孝周と比べると取るに足らないように感じる」と語った。２人は３０日午前５時４０分、最終組でティーオフする。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com