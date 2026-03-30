金正恩氏、ＩＣＢＭ新型固体エンジン試験を視察　米本土同時攻撃能力を誇示

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、炭素繊維複合材料を用いた大出力固体エンジンの地上噴出試験を視察したと、朝鮮中央通信が２９日報じた。米国・イスラエルとイランの戦争が激化する中、米本土を攻撃できる大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）用新型エンジンを開発したことを電撃的に公開したのだ。韓国軍関係者は「多弾頭ＩＣＢＭに使用されるより強力なエンジンを誇示することで、『北朝鮮はイランやベネズエラとは違う。我々に手を出すな』という警告を米国に発したものだ」と指摘した。●より強力なＩＣＢＭエンジン公開、「イランとは違う」正恩氏は試験視察の席で「国家の戦略的軍事力を最強の水準に引き上げる上で実に重大な意義を持つこの試験は、戦略武力の現代化に関する国家戦略と軍事的需要条件を十分に満たしている」と述べた。北朝鮮が公開した新型固体エンジンは、多弾頭ＩＣＢＭ用と韓国軍はみている。昨年１０月の朝鮮労働党創建８０年軍事パレードで初めて公開されたＩＣＢＭ「火星（ファソン）２０」に搭載される可能性が高いという。北朝鮮は新型エンジンの最大推力が２５００ｋＮ（キロニュートン）だと主張した。昨年９月に地上噴出試験を行った次世代ＩＣＢＭ用固体エンジン（１９７１ｋＮ）より約２６％強力で、約２５０ｔｆ（トンフォース・２５０トンの重さを押し上げる推力）に相当し、これまで公開された中で最大の出力とされる。韓国軍関係者は「推進剤の燃焼面積の拡大などの改良、または高性能推進剤を使用したものと推定される」と述べた。エンジン出力が高まるほどＩＣＢＭの射程は延びる。すでに米本土の大半を射程に収める１万５千キロ級のＩＣＢＭを開発した北朝鮮が、さらに高出力の固体エンジン開発に注力しているのは、多弾頭ＩＣＢＭの高度化のためとみられる。北朝鮮が「最強の核戦略兵器体系」と主張する火星２０は、３個以上の核弾頭を搭載する「複数個別再突入弾頭（ＭＩＲＶ）」ＩＣＢＭとして開発していると韓米当局はみている。ＭＩＲＶは１発のミサイルに複数の弾頭を搭載し、それぞれ別の目標を攻撃できる。１発でワシントンやニューヨークなど主要都市を同時に攻撃できるということだ。また弾頭数が多いほど同時攻撃能力が高まり、デコイ弾で迎撃網の突破も可能となる。実際、最近イランの多弾頭弾道ミサイルの一部が米国とイスラエルの迎撃網を突破し、目標を攻撃したという。統一研究院の洪珉（ホン・ミン）先任研究委員は「米国のミサイル防衛（ＭＤ）体制を無力化し、地球規模の攻撃能力を備えた多弾頭ＩＣＢＭ確保の意志を北朝鮮が示したものだ」とし、「北朝鮮と米国の対話再開の可能性が取り沙汰される中、『イランとは違う』という戦略的地位を再認識させる狙いもあっただろう」と述べた。●「ロシアの技術支援の可能性」一部では、北朝鮮が過去にエンジン試験後にＩＣＢＭ発射を行ってきた前例から、火星２０の発射試験に向けた手順ではないかとの見方も出ている。北朝鮮は２０２４年１０月３１日に火星１９を発射して以降、ＩＣＢＭ発射は行っていない。新型エンジン開発過程でロシアが技術支援した可能性も指摘される。韓国軍関係者は「北朝鮮の新型ＩＣＢＭエンジン開発にも、ロシアが派兵の見返りとして部品改良やシステム統合などの技術を提供した可能性が高い」と述べた。陳永承（チン・ヨンスン）合同参謀本部議長（空軍大将）は昨年１０月、火星２０の開発におけるロシアの技術支援の可能性について「十分あり得る」と述べている。正恩氏はまた、国防科学院装甲武器研究所で行われた新型戦車の能動防護システムの検閲試験も視察した。公開された写真には、新型戦車が対戦車ミサイルとみられる発射体を迎撃する様子が写っていた。さらに、人民軍総参謀部作戦局直属の特殊作戦訓練部隊の訓練状況も点検した。北朝鮮は、正恩氏が女性特殊部隊員を激励した点を強調した。慶南（キョンナム）大学極東問題研究所の林乙出（イム・ウルチュル）教授は「北朝鮮内部で女性軍人の地位強化とともに、男女を問わない全人民抗戦態勢と特殊戦要員の裾野の拡大を意味する」と分析した。