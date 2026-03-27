ソウル、金融競争力で東京・パリ上回る　４年連続トップ１０

ソウル市が世界の金融競争力評価で４年連続のトップ１０入りを果たした。ソウル市は２６日、英コンサルティング会社Ｚ／Ｙｅｎが発表した国際金融センター指数（ＧＦＣＩ）第３９回報告で、ソウルが総合８位を記録したと明らかにした。ＧＦＣＩは世界１３７都市を対象に、ビジネス環境、人材、金融産業の発展、インフラ、都市の評判の５項目と金融関係者への調査を総合して評価する代表的な指標だ。ソウルは２００９年に５３位で初登場した後、２０２１年に１６位、２０２２年に１２位と順位を上げ、直近４年連続でトップ１０圏を維持している。項目別では、人材８位、ビジネス環境６位、金融産業の発展８位、インフラ１０位、都市の評判９位と、全分野で大きなばらつきは見られなかった。特にインフラ分野は前回評価から９ランク上昇した。ソウル市はインフラ支援の一環として、昨年１０月に自治体として初めて投資誘致を専門に担う「ソウル投資振興財団」を発足させた。同財団はグローバル企業の誘致や投資連携を支援する。総合順位の上位はニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポールが占め、ソウルは東京（１０位）、パリ（１９位）を上回った。ソウル市は「海外投資誘致の拡大やフィンテック産業環境の高度化が主に寄与した」とし、「Ｋカルチャーの拡散による都市の認知度や魅力の向上もプラスに働いた」と分析した。昨年は、米ＡＩ・データクラウド企業「Snowflake」、スイスの量子セキュリティ半導体企業「シルスク」、フランスの量子コンピューティング企業「パスカル」など、先端技術分野のグローバル企業を相次いで誘致し、戦略産業への投資誘致を加速させている。また、国内最大規模のフィンテック支援機関「ソウルフィンテックラボ」は、企業説明（ＩＲ）、投資連携、海外進出支援などの一貫プログラムを通じて、フィンテック企業の事業化とグローバル展開を支援している。入居企業は今年の国際家電見本市（ＣＥＳ）でフィンテック分野の最優秀イノベーション賞とイノベーション賞を受賞した。ソン・ジンホ記者 jino@donga.com