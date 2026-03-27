出生数増で「人口自然減少」縮小　４年ぶり低水準

出生数の増加により、人口の自然減少幅が４年ぶりに最も低い水準まで縮小した。短期的には、人口が再び増加に転じる「ゴールデンクロス」が現れる可能性への期待も高まっている。もっとも、こうした流れを一時的な現象に終わらせず、持続的な人口増加につなげるためには、政府による実効性ある少子化対策が求められるとの指摘も出ている。国家データ庁の人口動向によると、今年１月の人口は５５３９人の自然減少となった。死亡者数（３万２４５４人）が出生数（２万６９１６人）を上回ったためだ。人口は２０１９年１１月（１６８５人減）以降、７５カ月連続で減少している。地域別では、京畿道（キョンギド、１１３９人増）、ソウル（３２９人増）など４地域で自然増加となった一方、慶尚北道（キョンサンブクト、１２８８人減）、釜山市（プサンシ、９９０人減）など１３地域で自然減少となった。最近は人口減少幅が縮小する傾向にある。１月の自然減少数は２０２２年（－５２０５人）以降で最も少なく、４年ぶりの低水準となった。前年（１万５３０６人減）より約１万人減少し、昨年１０月（７８４８人減）、１１月（９９９８人減）、１２月（１万２５３３人減）と比べても少ない。これは出生数の増加による影響とみられる。今年１月の出生数は２万６９１６人で２年連続の増加となり、２０１９年（３万２７１人）以来の高水準となった。出生数は２０２４年７月以降、１年７カ月連続で増加している。第２次ベビーブーム世代（１９６４～１９７４年生まれ）の子どもである第２次エコブーム世代（１９９１～１９９５年生まれ）が本格的に結婚・出産期を迎えていることに加え、結婚や出産に対する肯定的な意識の広がりも背景にある。一部では、人口が自然増加に転じるゴールデンクロスを再び迎える可能性への期待も出ている。年間人口は２０２０年に３万２６１１人の自然減少となり「デッドクロス」に転じて以降、昨年まで６年連続で自然減少が続いた。自然減少数は２０２２～２０２４年の１２万人台から、昨年は１０万人台へと縮小した。ただ、人口増への流れが定着するかは不透明だ。国会予算政策処は、今年の合計特殊出生率（女性１人が生涯に産むと見込まれる平均出生数）が０．９まで回復すると予測したが、２０４５年でも０．９２程度にとどまると見ている。人口維持に必要な出生率２．１を大きく下回る水準だ。出生数も２０２８年の２８万７０００人をピークに減少へ転じると予想されている。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com