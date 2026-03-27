英聖公会、初の女性カンタベリー大主教就任　１４２９年の歴史で

イングランド国教会（聖公会）の第１０６代カンタベリー大主教に、サラ・マラリー（６４）が２５日（現地時間）、正式に就任した。英国国教会の最高位の聖職者であり、聖公会の精神的指導者であるカンタベリー大主教に女性が就くのは史上初めて。英ＢＢＣなどによると、就任式は同日、ケント州カンタベリー大聖堂で行われた。マラリー大主教は今年１月から第１０６代大主教の職務を担っていたが、同日、正式に就任した。カンタベリー大主教は、各国で独立して運営される世界の聖公会信徒約８５００万人を擁する精神的指導者とされる。５９７年に聖アウグスティヌスが初代大主教に就いて以来、歴代１０５人のカンタベリー大主教はすべて男性だった。英国国教会で女性が司祭となることが認められたのは、わずか３２年前の１９９４年である。マラリー大主教は２００２年に司祭に叙階され、２０１８年には女性として初めてロンドン主教に就いた。マラリー大主教は就任式で「聖公会の兄弟姉妹の一部は、米国とイランの戦争のため礼拝に出席できなかった」とし、「私たちは彼らのため、そしてウクライナ、スーダン、ミャンマーなど、戦争によって荒廃した世界のすべての地域のために絶えず祈っている」と述べた。キム・ハギョン記者 whatsup@donga.com