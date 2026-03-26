ＢＴＳカムバック公演、世界で１８４０万人が視聴

２１日にソウル光化門（クァンファムン）で行われた防弾少年団（ＢＴＳ）のカムバック公演を視聴した世界の観客数が、少なくとも１８４０万人に達したことが分かった。ネットフリックスは２５日、「光化門から中継した『ＢＴＳカムバックライブ：アリラン』が当日１日で世界１８４０万人に視聴された」と明らかにした。同社によると、これは放送終了後２４時間以内に視聴したアカウント数で、１アカウントを複数人で視聴したケースを含めれば、実際の視聴者数はさらに多いとみられる。韓国で初めて配信されたネットフリックスのライブイベントとなった今回の公演は、先週の同社非英語番組部門で１位を記録した。日本、メキシコ、フィリピンなど２４カ国で週間１位となり、８０カ国でトップ１０入りを果たした。公式チャンネルに掲載されたＢＴＳ関連コンテンツは２６億回以上表示されたという。米芸能メディア「バラエティ」はこれについて「ＢＴＳ光化門公演中継の成功は驚くべきことではない」とし、「ＢＴＳは約４年前（兵役による活動休止前）まで世界的なセンセーションを巻き起こしていた。今回の公演は初の公式再結成ステージだったためだ」と分析した。イ・ジユン記者 beborn@donga.com