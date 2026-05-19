「韓国型ＡＩヒューマノイド開発」　政府が５００億ウォン投入

韓国の官民が、グローバルビッグテックや中国企業が競争を繰り広げるヒューマノイド市場に挑戦状を突きつけた。科学技術情報通信部は１８日、ソウル城北区（ソンブクク）の韓国科学技術研究院（ＫＩＳＴ）で、「官民協力基盤の人工知能（ＡＩ）ヒューマノイド基盤技術の高度化事業」の着手会議を開いた。今回の事業は、ＡＩ基盤研究で国家課題の解決を目指す「Ｋ－ムーンショット」プロジェクトの中核事業だ。科学技術情報通信部は、ハードウエア（ＨＷ）・ソフトウエア（ＳＷ）・ＡＩをパッケージ型で統合開発し、企業や需要先を研究開発（Ｒ＆Ｄ）段階から参加させることで、量産と現場適用へ直結するＡＩヒューマノイドプラットフォームの構築を目標としていると説明した。２０３０年までに５０４億ウォンを投入する。今回の事業は、米中２強構図へ再編されつつあるグローバルヒューマノイド市場で、国家レベルの競争力を確保するため推進される。中国が昨年、世界のヒューマノイドロボットの８７％を生産し市場を主導する中、米ビッグテックの追い上げも激しさを増している。最近では、メタが家庭用ヒューマノイドスタートアップ「Assured Robot Intelligence」を買収して参入を宣言し、テスラも今年下半期（７～１２月）、開発中のヒューマノイドロボット「Ｏｐｔｉｍｕｓ」の量産開始を予告した。今回の事業には、ＫＩＳＴを中心に、ＬＧ電子、ＬＧ ＡＩ研究院、ＬＧエネルギーソリューション、ロボスター、ウィロボティクスなど産業界と、ソウル大学、ＫＡＩＳＴ、高麗（コリョ）大学、慶熙（キョンヒ）大学など学界、翰林（ハンリム）大学聖心（ソンシム）病院が病院界代表として参加する。科学技術情報通信部研究開発政策室のキム・ソンス室長は「力量を結集し、技術開発から現場実証、量産までスピード感を持って推進する」とし、「グローバルＡＩヒューマノイド市場で韓国が主導権を確保できるよう総力を挙げる」と述べた。ハン・チェヨン記者 chaezip@donga.com