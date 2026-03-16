ＢＴＳ、２１日光化門公演　「王の道」に世界の視線

「ＢＴＳ（防弾少年団）の巨大なファンダムを考えれば、ネットフリックスの光化門（クァンファムン）生中継は視聴率の新記録を打ち立てるだろう」（米経済誌フォーブス）今週土曜日の２１日、ソウル光化門に世界の視線が集まる。約４年ぶりとなる５枚目のフルアルバム「アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）」でカムバックするＢＴＳの２１日の光化門広場公演への熱気が高まっている。海外メディアは光化門現場の動きに加え、新しい応援棒の発売なども報じ、関心を示している。芸能事務所ハイブ傘下のレーベル、ビッグヒットミュージックは公演に先立つ１３日、ＢＴＳのユーチューブチャンネルで「アリラン」のメッセージを盛り込んだアニメーション映像を公開した。映像は１８９６年、蓄音機の前で「アリラン」の旋律を聴く７人の青年の姿から始まり、光化門の前に立つＢＴＳの姿へとつながる。１分の映像は公開から２日で再生回数３３０万回を超えた。Ｋポップアーティストが韓国で政治・社会の象徴的な空間とされる光化門広場で単独公演を行うのは初めて。光化門公演「ＢＴＳカムバックライブ：アリラン」について、米音楽専門誌ローリングストーンは「今年最も期待されるカムバックの一つ」と評した。英紙ガーディアンも「世界経済にも影響を与えかねないグローバルイベントだ」と報じた。ソウルへの関心も高まっている。ロイター通信は「公演当日は少なくとも２６万人が集まる見通しで、韓国政府とソウル市は観客の安全問題に緊張を強めている」と伝えた。米紙ニューヨーク・タイムズは１３日（現地時間）、公演チケットの競争が激化する中、ファンが韓国のＰＣバンを訪れる現象を紹介した。同紙は「Ｋポップのスーパースターグループの完全体コンサートを前に、安定したインターネット接続と共同体的な雰囲気を求めてＰＣバンにファンが集まった」と報じた。ＢＴＳは今回の公演で、景福宮（キョンボックン）勤政門から興礼門を経て光化門へと続く、いわゆる「王の道」を進みながら登場しパフォーマンスを披露する予定だ。ハイブは当初用意した１万５０００席が完売したため追加で７０００席を開放したが、これもすぐに売り切れた。警察は安全管理のため警察官約６５００人と装備約５４００点を投入する方針だ。ソウル市も公演当日午後２～１０時、地下鉄列車が周辺駅を通過し、一部出入口を弾力的に閉鎖することにした。さらに警察とソウル市は周辺建物３１カ所を重点管理対象に指定し、建物正面入口を閉鎖する案も協議している。ＢＴＳが完全体でアルバムを発表するのは、２０２２年６月のアンソロジーアルバム「プルーフ（Ｐｒｏｏｆ）」以来３年９カ月ぶり。フルアルバムとしては２０２０年２月発売の「マップ・オブ・ザ・ソウル：７（MAP OF THE SOUL：7）」以来、約６年ぶりとなる。キム・ドヨン記者 サ・ジウォン記者 repokim@donga.com