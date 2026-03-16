マスク氏も夢中　韓国ゲーム、コンソール・ＰＣ市場攻略へ

ゲーマーとして知られるイーロン・マスク氏が最近夢中になっているゲームがある。韓国のゲーム会社ネクソンが発売したＰＣ・コンソール向けの新作、アーク・レイダースだ。テスラの最高経営責任者（ＣＥＯ）であるマスク氏は、自身のＸ（旧ツイッター）で「最近は仕事量が多く、ゲームをほとんどできないが、『アーク・レイダース』だけは１５分ずつ合間に楽しんでいる」と語り、愛好ぶりを明かした。ネクソンやエヌシーソフト、クラフトンなど韓国の大手ゲーム会社が、モバイル多人数同時参加型オンラインロールプレーイングゲーム（ＭＭＯＲＰＧ）中心の国内市場から脱却し、新作の知的財産（ＩＰ）を前面に掲げて世界のコンソール・ＰＣ市場の攻略を加速させている。市場調査会社センサータワーによると、昨年の世界のモバイルゲームダウンロード数は５００億件で前年より７％減少した。オンライン動画配信サービス（ＯＴＴ）やソーシャルメディア（ＳＮＳ）などによりゲーム利用者の滞在時間が分散したことが主因とされる。韓国コンテンツ振興院の「２０２４大韓民国ゲーム白書」によれば、国内ゲーム利用者の９１．７％がモバイルを利用しているものの、２年以上同じゲームを継続する割合は１５．３％に過ぎなかった。さらに中国ゲームの台頭も重なり、韓国ゲーム会社は新たな突破口として北米・欧州で比重の高いコンソール市場に注目している。ネクソンはコンソールゲームを育て西欧市場を攻略している代表的な事例だ。同社の「アーク・レイダース」は昨年末から西欧で高い評価を得ている。昨年１０月の発売以降、累計販売本数は１４００万本以上、同時接続者数の最大９６万人を突破した。これまでネクソンの弱点とされてきたコンソール分野と北米・欧州市場で異例のヒット作が生まれた格好だ。その結果、ネクソンは昨年第４四半期の北米・欧州売上高が前年同期の約５倍に増え、年間売上高は過去最大の４兆５０７２億ウォンを記録した。クラフトンは人気タイトル「バトルグラウンド」を基盤に、フランチャイズＩＰ（同一の世界観・キャラクター・ストーリーなどを多様な形で展開する概念）を育成する戦略を進めている。クラフトンはバトルグラウンドＩＰを基に、エクストラクションシューティングゲーム「ブラックバジェット（Black Budget）」、バトルロイヤル型コンソールゲーム「Valor」などでジャンルの多様化を図っている。２０日には、今年の世界コンソール市場で最大の期待作とされるパールアビスの「紅の砂漠」が発売される予定だ。７年の企画・開発期間を経た同作は発売前にもかかわらず、世界的ＰＣゲームプラットフォーム「スチーム」で人気ゲーム５位に入り、期待を集めている。一方、モバイルゲームでも世界市場に合わせた戦略を模索している。「ＭＭＯＲＰＧ強者」のエヌシーソフトは、直感的操作を特徴とする「モバイルカジュアル」ジャンルへ領域を拡大している。ＭＭＯＲＰＧよりカジュアルジャンルの人気が高い北米・欧州市場を狙った戦略だ。エヌシーソフトは昨年８月、モバイルカジュアルセンターを新設し、ユニコーンゲーム企業の育成経験を持つアネル・チェマン氏をセンター長に迎えた。エヌシーソフトの関係者は「韓国ゲーム会社は北米・欧州市場だけでなく、インド、東南アジア、南米などへと拡張を加速させている」と説明した。チョン・ヘジン記者 sunrise@donga.com