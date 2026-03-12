高関税下でも営業益２位　現代自動車グループ、ＶＷ抜く

現代（ヒョンデ）自動車グループ（現代自動車・起亜）が昨年、米国の高関税という厳しい条件の中でも自動車メーカーの中で日本のトヨタグループに次ぐ２番目のグローバル営業利益を上げたことが分かった。現代自動車グループの年間営業利益がフォルクスワーゲン（ＶＷ）グループを上回ったのは初めて。１１日、業界によると、現代自動車グループは昨年、世界市場で７２７万台を販売し、トヨタグループ（１１３２万台）、ＶＷグループ（８９８万台）に続き、販売台数で３位だった。しかし、営業利益は２０兆５４６０億ウォンとなり、ＶＷグループ（１２兆７２７０億ウォン）を上回った。現代自動車グループの昨年の営業利益は、２０２４年に比べて約２４％減少したものの、ＶＷグループは５３％の大幅減となり、順位が入れ替わった。ＶＷグループが負担した関税費用は約７兆１５００億ウォンで、現代自動車グループ（約７兆２０００億ウォン）とほぼ同水準だったが、事業不振の影響が大きかった。実際、ポルシェの昨年の営業利益は約１５３９億ウォンで、前年に比べ９８％急減した。高付加価値車種の販売比率が最も高かったことも、現代自動車グループの健闘に寄与したとの分析が出ている。昨年６月時点で現代自動車・起亜（キア）の販売台数に占めるスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）などレジャー用車両（ＲＶ）の割合は６８．５％に達した。ゼネラルモーターズ（６５．１％）、トヨタ（６３．０％）、ＶＷ（５５．１％）をいずれも上回る水準だ。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com