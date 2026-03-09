俳優イ・ジェリョン、また飲酒運転　中央分離帯に衝突し逃走

俳優イ・ジェリョン氏（６２）がソウル江南（カンナム）で飲酒運転をしたうえ中央分離帯に衝突し逃走した疑いで警察に逮捕された。イ氏は容疑を否認しているという。飲酒をめぐる論争は今回が３度目。８日、ソウル江南警察署は、イ氏を道路交通法違反（事故後未措置）などの疑いで捜査していると明らかにした。イ氏は６日午後１１時ごろ、地下鉄７号線・清潭（チョンダム）駅付近を運転中、中央分離帯に相次いで衝突した後、特段の措置を取らずそのまま逃走した疑いを持たれている。８日に現場を確認したところ、中央分離帯約１０個が事故で完全に破損していた。イ氏は事故後、自宅に車を駐車した後、知人宅で身柄を確保された。★検挙当時の血中アルコール濃度は免許停止水準だったが、イ氏は「運転していた時は飲酒状態ではなかった」という趣旨の供述をしているという。警察は車両のドライブレコーダーや周辺の防犯カメラ映像を追跡するとともに、近くイ氏を呼んで事故当時に飲酒していたかなど経緯を調べる方針だ。イ氏は２００３年３月にも江南区清潭洞で飲酒状態で運転中、タクシーに衝突して免許が取り消された。２０１９年６月には酒に酔って江南区のボウリング場の立て看板を倒して破損させた疑いで検挙され、同年８月に検察で起訴猶予処分を受けた。イ・スヨン記者 lotus@donga.com