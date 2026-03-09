ＢＴＳ新曲「アリラン」、事前保存４００万回突破

約４年ぶりにカムバックするＢＴＳの新アルバムが、世界的音楽配信プラットフォームのスポティファイで事前保存（Pre-save）４００万回を突破した。８日、所属事務所ビッグヒットミュージックによると、ＢＴＳが２０日午後１時に公開する予定の５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ（アリラン）」は、事前保存が始まってから２日で１００万回を超え、その後４００万回も突破した。ビッグヒットミュージックは「残り２週間で事前保存の数値がどこまで伸びるか注目が集まっている」と説明した。「ＡＲＩＲＡＮＧ」は４日、スポティファイの「カウントダウンチャート・グローバル」で１位を獲得し、７週連続で首位を守った。このチャートは、発売を控えたアルバムやシングルの事前保存数を集計するランキングだ。ＢＴＳは「ＡＲＩＲＡＮＧ」発売翌日の２１日午後８時、ソウル光化門（クァンファムン）広場で「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催する。先に公開されたトレーラー映像には、過去のコンサート会場に響いたＢＴＳファンクラブ「ＡＲＭＹ」の歓声と、景福宮（キョンボクグン）を背景にした７人のメンバーの姿が収められ、期待を高めている。一方、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫも、３年５カ月ぶりに発表した３枚目のミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」が世界的な人気を集めている。「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」は３８地域のアイチューンズアルバムチャートで１位を獲得した。タイトル曲「ＧＯ」のプロモーションビデオは公開直後、ユーチューブのワールドワイドトレンド１位と「２４時間以内で最も多く視聴された動画」に入った。英国オフィシャルチャートでも好スタートを切った。６日（現地時間）の英国オフィシャルチャートによると、「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」はアルバムトップ１００で１１位に初登場した。「ＧＯ」もシングルチャートトップ１００で４４位に入った。米音楽専門誌ローリングストーンは「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが最高の全盛期に戻ってきた」とし、「４人のメンバーが築いてきた個性が鮮明に表れながらも、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ特有の方法で存在感を示した」と高く評価した。ビルボードも「ＧＯ」について、「アルバム最高の曲であり、彼女たちを真に代表する曲だ」と評した。