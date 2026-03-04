トランプ氏と対立下でも　ＡＩ「クロード」イラン空爆で中核

最近のイランに対する米国の「精密攻撃」に、人工知能（ＡＩ）企業アンソロピックのＡＩモデル「クロード」が活用されたことが分かった。米政府とアンソロピックの対立が最高潮に達している状況でもクロードが用いられたことから、米国防総省のクロード依存度は極めて高いとの分析が出ている。３日、情報技術（ＩＴ）業界によると、米紙ウォールストリート・ジャーナルは最近、複数の関係者の話として、米国のイラン空爆でクロードが中核的な役割を担ったと報じた。情報収集だけでなく、情報評価、目標物の識別、戦場シミュレーションなど全段階にわたりクロードが使用されたという。同紙は「米政府とアンソロピックの緊張が高まる中でもクロードを活用している」とし、「ＡＩが軍事作戦にどれほど深く組み込まれているかを示す事例だ」と評価した。トランプ米大統領は、イラン空爆を実行するわずか数時間前、連邦政府に対してアンソロピックとの取引を中止するよう発表した。米国防総省が、合法的なすべての用途でクロードを使用できるよう利用範囲の拡大を求めたが、アンソロピックがこれを拒否したことを受けた措置だった。このような状況下で軍がクロードを活用したことは、それだけ代替困難な存在であることを示唆する。同紙は「トランプ大統領がアンソロピックとの取引中止に６カ月の猶予期間を設けたのも同じ理由だ」と分析した。今年１月、ベネズエラのマドゥロ大統領の逮捕にもクロードが使用されたことが明らかになり、戦争におけるＡＩの重要性は一段と高まっている。兵器中心からデータとアルゴリズムの戦いへと、戦争の本質が変化しているとの指摘もある。こうした期待感を背景に、防衛関連ＡＩ企業パランティアの株価は、イラン空爆があった先月２７日の終値１３６.９３ドルから、今月２日には１４５.１４ドルへと約５.９％上昇した。米国の精密攻撃を目の当たりにした中国が、ＡＩの武器化を加速させるとの観測も出ている。２日付の香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、中国シンクタンク「安邦（アンバウンド）」の陳莉研究員は「米国が戦闘でＡＩの威力を実証した」とし、「これは中国の国産ＡＩモデルや半導体インフラの開発を加速させるだろう」との見通しを示した。チェ・ジウォン jwchoi@donga.com