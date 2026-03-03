レッドベルベットのウェンディ、ＷＢＣ韓国戦で始球式

Ｋポップスターが、韓国野球代表の２０２６年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドで始球式を務める。大会組織委員会は２日、「レッドベルベッド（Red Velvet）のウェンディが５日のチェコ戦、ＮＣＴのジャニーが８日の台湾戦、ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）のウヨンが９日の豪州戦で始球式を行う」と発表した。３試合はいずれも東京ドームで開催される。韓国の初戦でマウンドに立つウェンディは、ＷＢＣ国内広報代理会社を通じ「世界的な舞台で始球式を務められ心から光栄に思う。始球式を通じて韓国選手に前向きなエネルギーを届けたい」とコメントした。ジャニーは「ＷＢＣの舞台で韓国の試合をともにできてうれしい。誰よりも大きな声で応援したい」と話した。ウヨンは「代表選手の前で投げられることに胸が高鳴る一方で緊張もしている。１次ラウンド最終戦を勝利で飾る助けになりたい」と語った。柳志炫（リュ・ジヒョン）監督が率いる韓国代表はＣ組でチェコ、日本、台湾、豪州と戦う。２位以内に入れば米国で行われる準々決勝に進出できる。過去３大会連続で１次ラウンド敗退を喫している韓国は、今大会で名誉回復を期す。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com