ロシア「英仏がウクライナに核移転推進」　欧州は一蹴

ロシアの侵攻で始まったウクライナ戦争は２４日で４年を迎えた。ロシアは「核保有国である英国とフランスがウクライナに核兵器を移転しようとしている。西側が世界大戦を誘導している」と主張した。欧州主要国は、ロシアが先制侵攻と戦争長期化の責任を西側とウクライナに転嫁しようとする戦術だとみている。欧州主要国は「荒唐無稽な主張」と一蹴し、ウクライナへの継続的な支持を表明した。ロシア国営タス通信などによると、ロシア対外情報局（ＳＶＲ）は同日の声明で、英国とフランスがウクライナに核兵器や関連技術を移転するため「積極的に動いている」と主張した。両国はウクライナに有利な条件で戦争が終結することを望み、「ダーティーボム（放射性物質を含む通常爆弾）」のみならず核爆弾の移転まで検討していると述べた。核保有国が非核保有国に核兵器を移転することは核拡散防止条約（ＮＰＴ）違反に当たる。ただしＳＶＲはこれらの主張の根拠は示さなかった。ロシアのプーチン大統領も同日、「敵はロシアに敗北を与えることはできない。それでもそれを強く望んでいる」と述べ、「後悔することになる」と警告した。フランス外務省は「核危機をあおる策略は、ロシアの失敗した戦争４年目に際し、ウクライナに寄せられる圧倒的な国際的支持を覆い隠すことはできない」と批判した。英国やウクライナも同様の声明を出した。英スカイニュースは、今回の戦争はロシアによって引き起こされたにもかかわらず、プーチン政権が西側を「侵略者」、ロシアを「被害者」とする物語を強化しようとしていると指摘した。一方、２４日に米ニューヨークで開かれた国連総会では、両国に即時かつ全面的な停戦を求める決議が採択された。法的拘束力はないが、多数の加盟国が支持した点で一定の意味を持つ。投票に参加した１７０カ国のうち、韓国を含む１０７カ国が賛成し、ロシア、北朝鮮、ベラルーシなど１２カ国が反対した。米国、中国など５１カ国は棄権した。米側は「決議文が現在進行中の終戦交渉に資するものではないと判断し、棄権した」と説明した。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、西側がウクライナに核兵器を移転しようとしているとの懸念を、終戦交渉を仲介中の米国に伝える意向を明らかにした。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com