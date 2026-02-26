三星とＬＧ、「ｉＦデザインアワード」で１０３賞席巻

三星（サムスン）電子とＬＧ電子がドイツの国際デザイン賞「ｉＦデザインアワード２０２６」で主要部門の賞を総なめした。三星電子は、今回のコンペで金賞２件を含む計７７賞を受賞したと２５日明らかにした。金賞はスピーカー「ミュージックスタジオ５」と「持続可能な家電消耗品先行コンセプト」が受賞した。ミュージックスタジオ５は、球と点から着想を得てデザインされたオブジェ型のＷｉ－Ｆｉスピーカーだ。持続可能な家電消耗品先行コンセプトは、家電製品の製造過程で発生した廃棄物を精密に再加工し家電消耗品の素材として活用するもので、消耗品の後処理方式別に異なる色を適用して識別しやすくデザインした点が特徴だ。ＬＧ電子は、室内環境と調和するデザインで、人の表情・音声・身振りに反応して相互作用するホームロボット「ＬＧクロイド」、厚さ約９ミリのワイヤレステレビ「LG OLED evo W６」などがデザイン競争力を認められ、計２６賞を受賞した。１９５３年にドイツ・インターナショナルフォーラムの主催で始まったｉＦデザインアワードは、製品、パッケージ、コミュニケーション、コンセプト、インテリア、建築、サービスデザイン、ユーザー体験（ＵＸ）、ユーザーインターフェース（ＵＩ）の９部門で、デザインの差別性や影響力などを総合的に評価する。イ・ミンア記者 omg@donga.com