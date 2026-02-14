三星電子株価が１８万ウォン、時価総額で一時世界１４位

三星（サムスン）電子の株価が１株＝１８万ウォンを突破し、過去最高値を記録した。同社は一時、時価総額で米最大銀行のＪＰモルガン・チェースを上回り、世界時価総額ランキング１４位に浮上した。１３日、三星電子株は前営業日比１．４６％高の１株＝１８万１２００ウォンで取引を終えた。前日に終値ベースで「１株＝１７万ウォン」を達成してから１日で、初めて「１株＝１８万ウォン」に到達した。優先株も４．５％上昇し、優先株時価総額（１０４兆ウォン）が現代（ヒョンデ）自動車（１０２兆ウォン）を上回った。この日、株価は一時１株＝１８万４４００ウォンまで急騰し、時価総額は約８４００億ドル規模に膨らみ、世界１４位を記録した。その後上げ幅を一部縮小し、ウォン安ドル高の影響もあり終値ベースではＪＰモルガンに及ばなかったが、差は大きく縮まった。前日、業界で初めて第６世代高帯域幅メモリ（ＨＢＭ４）の量産開始を発表したことが好材料となった。同日、野村証券は今年と来年の営業利益の見通しをそれぞれ２４兆３０００億ウォンと３２兆２０００億ウォンに引き上げた。ファウンドリ（受託生産）顧客の多角化など、技術力を証明したとの評価も支えとなった。三星電子は１３日、金容寛（キム・ヨングァン）デバイスソリューション（ＤＳ）部門経営戦略総括（社長）を新任の社内取締役に内定するなど、技術競争力の強化に動いた。半導体核心人材を取締役会に加えたことで、技術力強化に力を入れたとの評価が出ている。一方、この日の三星電子の堅調にもかかわらず、コスピは０．２８％安の５５０７．０１で取引を終えた。前日（現地時間）のニューヨーク株式市場が軟調だった影響とみられる。１３日は日本、中国、香港の主要指数も１％台下落した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com