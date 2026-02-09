ソウル大定時募集合格の１０７人が登録辞退　「相当数が他大学の医学部選択」

２０２６学年度の大学入試・定時募集で、ソウル大学に合格しながら登録しなかった受験生が１０７人に上った。理工系が８６人と大半を占め、ソウル大学を辞退して他大学の医学部進学を選んだ可能性が高いとの見方が出ている。８日、鐘路（チョンノ）学園が２０２６学年度の大学別定時募集・追加合格者を分析したところ、ソウル大学の定時募集の初回合格者のうち１０７人が登録を見送った。内訳は理工系が８６人、人文系が１７人、芸体能系が４人。医学部定員が大幅に増えた２０２５学年度（１２４人）より１７人少ないが、増員前の２０２４学年度よりは１０人多い。鐘路学園のイム・ソンホ代表は「医学部志向が依然として強いことの表れだ」と分析する。学部別では、理工系では電気情報工学部（１０人）、山林科学部（８人）、看護学部（６人）、先端融合学部（５人）の順で未登録が多かった。延世（ヨンセ）大学では、定時募集で初回合格した４３５人が登録しなかった。理工系が２５４人と過半を占め、人文系が１７６人、芸体能系が５人。延世大医学部の合格者でも１８人が登録を見送り、ソウル大学医学部との重複合格でソウル大学を選んだとみられる。三星（サムスン）電子の契約学科であるシステム半導体工学科（２７人）や、ＬＧディスプレイの契約学科であるディスプレイ融合工学科（４人）でも登録辞退が出た。高麗（コリョ）大学は追加合格者数を公表していない。崔예나 yena@donga.com