ヨム・ダヨンがローザンヌ国際バレエで２位　決勝進出２１人に韓国勢６人

韓国のバレリーナ、ヨム・ダヨン（１８）が、世界的権威を誇るローザンヌ国際バレエコンクールで２位に入賞した。スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で７日（現地時間）に行われた第５４回大会の決勝で、ヨムは決勝進出者２１人の中で２位となり、会場の観客投票で選ばれる「観客賞」も受賞した。１位は米国のバレリーノ、ウィリアム・ジャイブスだった。中学生の頃からバレエの才能で注目を集めてきたヨムは、韓国舞踊教師協会主催の全国舞踊コンクールで大賞、コリア国際バレエコンクールで金賞を受賞。中学卒業後は高校へ進学せず、ホームスクーリングで練習に専念してきた。バレリーノ出身の父が運営するバレエアカデミーで研さんを積んできた。今年のローザンヌ国際バレエでは、ヨムのほかにも韓国人ダンサー５人が決勝に進出した。シン・アラ（７位）、キム・テウン（１０位）、パン・スヒョク（１１位）、ソン・ミンギュン（１２位）、チョン・ジユル（１４位）も本賞や奨学金を受けた。同コンクールは、ヴァルナ、ジャクソン、モスクワ、パリの各国際バレエコンクールと並ぶ「世界５大バレエコンクール」の一つ。１５～１８歳のみが参加でき、若手バレエダンサーの登竜門として知られる。韓国人では、１９８５年に姜秀珍（カン・スジン）国立バレエ団芸術監督が初優勝を果たした。昨年は当時１６歳のパク・ユンジェが、韓国人バレリーノとして初めて優勝した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com