３度目五輪の「ショートトラック女王」崔玟楨、「楽しみながら結果を出したい」

「緊張して、いつもよりよく眠れなかった」韓国ショートトラック男子の最年少代表、イム・ジョンオン（１９）は３０日、ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の韓国選手団本陣（４５人）の一員としてイタリアへ出発する際、こう語った。高校生だった昨年４月、代表選考会で先輩たちを抑えて１位となり、一躍注目を集めたイムは、今回が初の五輪出場となる。五輪の経験はないが、実力はすでに世界トップクラスだ。イムは２０２５～２０２６年シーズンの国際スケート連盟（ＩＳＵ）ワールドツアー個人戦と団体戦で金５個と銀２個、銅１個を獲得した。今大会では１５００メートル、１０００メートルなどの得意種目で金メダルを目指す。イムは、「自分の競技スタイルは、他国の選手にある程度分析されていると思う。そのため、この２カ月ほどは、これまでとは違う姿を見せるための練習を重ねてきた。五輪では新しい自分を見せたい」と話した。イムは来月１０日、五輪デビュー戦に臨む。この日は１０００メートル予選に加え、準々決勝から決勝までが１日で行われる混合リレーにも出場する予定だ。「（ショーートトラックで最初にメダルが決まる）混合リレーで失敗できないというプレッシャーはあるが、自分のやるべきことをしっかりやり、最善を尽くせば良い結果を出せると思う」と語った。今大会で女子主将を務める「ショートトラックの女王」崔玟楨（チェ・ミンジョｊン、２８）はこの日、「３度目の五輪なので慣れた感覚もある。できるだけ楽しみながら、良い滑りをしたい」と話した。五輪通算で金３個、銀２個を獲得している崔玟楨は、女子１５００メートル３連覇を狙う。「私だけでなく、すべての韓国選手が良い結果を出せるよう、自分にできる役割を果たしたい」と意欲を示した。選手団は現地到着後、ミラノとコルティナダンペッツォの選手村に分かれて入村し、時差調整とコンディション管理に入る。韓国は今大会で金メダル３個、総合順位１０位以内を目標に掲げている。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com