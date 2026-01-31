「テキスト」から「ライティングヒップ」へ　紙と本に向かう若者世代

最近、ソーシャルメディアのタイムラインで目立つハッシュタグの一つが「読書ノート」「書き写し」だ。エッセーなどの一節を書き写したノートの写真を共有し、「毎日書き写すことで小さな達成感が積み重なる」「書き写しの魅力は、自分と向き合う時間をくれることだ」といった投稿が数多く見られる。デジタル疲れを感じた若者世代が、再び紙と本を手に取り始めている。かつての流行が本を読む「テキストヒップ（text hip）」だったとすれば、最近は読むことに加え、書くことを重視する「ライティングヒップ（writing hip）」へと広がっている。デジタル文化に慣れた世代にとって、手を使って書く行為は新鮮な刺激であると同時に、短尺動画などが氾濫する環境で、脳を休ませる時間にもなっているという。頻繁に本の一節を書き写すという会社員のキムさん（３２）は、「１日中画面を見た後に、手で文字を書くと頭が空っぽになる感じがする」と語る。「通勤中にノートを見返し、以前に書いた文章を思い出すこともある」という。書き写しと「ライティングヒップ」の流れは出版市場にも表れている。インターネット書店ＹＥＳ２４の「２０２５年書籍市場トレンド」によると、昨年の書き写し関連書籍の販売量は前年比６４．７％増加し、２年連続の伸びを示した。新刊点数も４０３点と、前年（１８１点）の２倍を超えた。過去５年間に販売された書き物関連書のベストセラー１位は、ウィズダムハウス刊、ユ・ソンギョン著「１日１ページ、私の語彙力のための書き写しノート」だった。こうしたアナログな趣味の広がりに合わせ、専用空間も増えている。デジタル機器を使わず、思索や書くことに集中できる「ライティングカフェ」「ライティングルーム」が急増している。会話禁止、照度を抑えた照明、個人間の距離を確保した座席配置などが特徴だ。ソウル市西大門（ソデムン）区のライティングカフェによく通うというホンさん（２６）は、「騒音に敏感だが、読書や考えを整理するのにとても良い環境だった」と話す。「どこに行っても大声で騒ぐ人がいる中、ここではきちんと休めた気がする」という。新韓（シンハン）カードによると、２０２５年（１～１０月）の首都圏主要ライティングカフェの利用金額は前年より７１％増加した。利用件数と利用者数も、それぞれ３７％増えた。同期間、文具店の利用件数も２０２３年同期比で１８％増加した。「ライティングヒップ」の広がりでノートやペンなど筆記具を求める利用者が増えているためとみられる。新韓カードは「ＡＩや倍速視聴、短尺動画のように、速い消費が日常化する環境の中で、あえて速度を落とし、脳が本来の機能を取り戻す体験を求める人が再び増えている」と分析している。キム・テオン記者 イ・ジユン記者 beborn@donga.com