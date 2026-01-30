鄭基宣氏、モディ首相と会談し「造船協力を拡大」　韓国企業に「インド・ラッシュ」

年明け以降、企業トップのインド訪問が相次いでいる。鄭基宣（チョン・ギソン）ＨＤ現代（ヒョンデ）会長がインドを訪れ、ナレンドラ・モディ首相と会談した。これに先立ち、鄭義宣（チョン・ウィソン）現代自動車グループ会長もインドを訪問している。中国を抜いて人口世界一となったインドの重要性がグローバル市場で急速に高まる中、各社はインドを対象とした事業活動やマーケティングを強化している。ＨＤ現代は２９日、「鄭会長がモディ首相の招請を受けてインドを訪問し、造船分野における相互協力の拡大策を深く議論した」と明らかにした。鄭会長は、モディ首相公邸で開かれた「グローバル・エネルギー・リーダー・ラウンドテーブル」に出席し、モディ首相のほか、インド政府の関係閣僚や国営企業代表、グローバル企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）約３０人と協力策を話し合った。鄭会長はこの場で、「インドは海外生産拠点の分散戦略における中核地域であり、ＨＤ現代にとっても新たな成長エンジンになると確信している」と述べた。実際、ＨＤ現代のインドにおける事業規模は拡大を続けている。昨年７月、インド最大の国営造船所であるコーチン造船所と覚書（ＭＯＵ）を結び、設計・購買支援や生産性向上技術を共有してきた同社は、最近、商船に限られていた協力範囲を、艦艇などの特殊船舶にまで広げる方針を示した。昨年には、インド政府およびタミル・ナードゥ州と造船所の建設に向けたＭＯＵを締結し、インド南部ベンガルール地域の国営企業「ＢＥＭＬ」と、クレーン事業協力を拡大する業務協約も結んだ。エネルギー事業をめぐる交流も活発化している。昨年１１月と今年１月には、ハルディープ・シン・プーリ石油・天然ガス相や、タリコタイ・ラステバルバル・ラジャ・タミル・ナードゥ州産業相らが、京畿道城南市盆唐区（キョンギド・ソンナムシ・プンダンク）のＨＤ現代グローバルＲ＆Ｄセンターや、蔚山（ウルサン）のＨＤ現代重工業造船所を相次いで訪れ、協力強化策を協議した。鄭基宣会長に先立ち、鄭義宣会長も年初の多忙な日程を縫ってインドを訪問した。鄭義宣会長は今月１１日から２泊３日の日程で、インド南東部の現代自動車チェンナイ工場、南中部の起亜（キア）アナンタプール工場、中部の現代自動車プネー工場などを相次いで回り、現場を点検した。ＬＧもインド市場への注力を強めている。２０１７年以降、計１１３０億ウォンを投じ、ノイダやプネーなどで生産施設を稼働している。スリシティ地域でも新たな生産施設を建設しており、同工場が完成すれば、現地で冷蔵庫３６０万台、エアコン４７０万台などを生産できると見込んでいる。各社がインド市場に力を入れる背景には、同国の急成長がある。インドは２０１４年以降、毎年国内総生産（ＧＤＰ）が７％以上の成長を続けている。現在の成長ペースが続けば、来年には日本とドイツを抜き、世界３位の経済大国に浮上するとの見方を国際通貨基金（ＩＭＦ）は示している。人口の４０％以上が２５歳未満という「若い国」である点も、企業にとって大きな魅力だ。李沅柱 takeoff@donga.com