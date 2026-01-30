利下げに線引くパウエル議長　米ＦＲＢ、政策金利３．５～３．７５％で据え置き

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が２８日（現地時間）、昨年７月以来となる政策金利の据え置きを決め、据え置き基調を続ける可能性を示唆した。金利据え置きでドル高が進んだうえ、スコット・ベッセント米財務長官が円安防衛を目的とした為替市場介入説を否定したことで、対ドルウォン相場は２９日、一時１ドル＝１４３６ウォンまでドル高が進むなど大きく振れた後、前日比３．８ウォンウォン安ドル高の１ドル＝１４２６．３ウォンで取引を終えた。ＦＲＢは２８日、今年初の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を年３．５０～３．７５％に据え置くことを決めた。昨年９月、１０月、１２月に３会合連続で０．２５％ポイントずつ利下げしてきたが、いったん様子見に入った格好だ。米国の経済指標が徐々に改善しているとの判断が背景にある。ＦＲＢは声明で「米国経済は堅調な流れを示す」と評価した。追加の据え置きが続く可能性も示した。ジェローム・パウエル議長は「インフレの上昇は鈍化したが、依然として高い水準だ」と述べた。米国の昨年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比２．７％上昇し、ＦＲＢの物価目標である２％を上回っている。米投資銀行（ＩＢ）のＪＰモルガンは「ＦＲＢが長期にわたり据え置き基調を維持することを示した」と分析した。ＦＲＢの据え置き決定を受け、ドル高が進んだ。米ＩＣＥ先物取引所でドル指数は９６．４５となり、前日比０．２４％上昇した。前日は４年ぶりの低水準まで下落していたが、持ち直した。ドル指数は、円やユーロなど主要通貨に対するドルの価値を示す。ベッセント長官がＣＮＢＣとのインタビューで「米国は常にドル高政策を維持してきた」と述べ、為替市場介入説を否定したことも、ドル高に影響を与えた。対ドルウォン相場も敏感に反応した。２９日、ソウル外国為替市場で対ドルウォン相場は３．８ウォン安の１ドル＝１４２６．３ウォンで、午後３時３０分の週間取引を終えた。兪相大（ユ・サンデ）韓国銀行副総裁は、ＦＲＢの据え置き決定と為替市場の変動に関連し、「米国の金融政策をめぐる不確実性が続くとみられる」と述べた。同日、ＫＯＳＰＩは前日比０．９８％高の５２２１．２５で取引を終え、史上最高値を更新した。ＫＯＳＤＡＱ指数も前日比２．７３％高の１１６４．４１で引けた。チ・ミング記者 warum@donga.com