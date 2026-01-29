トランプ氏の「弱いドル」発言で　為替、１ドル＝１４２２．５ウォンと２３．７ウォン高

対ドルウォン相場が年初来で初めて１ドル＝１４２０ウォン台まで値を上げた。トランプ米大統領がドル安を容認するかのような発言をしたことで、４年ぶりのドル安が進んだことが背景とされる。２８日のソウル外国為替市場で、対ドルウォン相場は前営業日比２３．７ウォン安の１ドル＝１４２２．５ウォンで日中取引を終えた。昨年１０月２０日（１４１９．２ウォン）以来のウォン高となり、昨年１１月から約３か月続いてきた１ドル＝１４５０ウォン台のウォン安に歯止めがかかった。５営業日連続のウォン高となる。最近のウォン高は、世界的なドル安の影響が大きい。２７日（現地時間）、米ＩＣＥ先物取引所でドル指数は４営業日連続で下落し、９６．２２まで低下した。２０２２年２月以来の低水準となる。トランプ氏の強硬な外交路線や不透明な関税政策を受け、「Sell America」（米国資産売り）への警戒感が強まっているとの指摘も出ている。トランプ氏は同日、大幅なドル安が進んでいるのではないかとの記者の質問に対し、「とても良いことだと思う。ドルは非常に順調だ」と述べ、ドル安に前向きな反応を示した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com