「座標に縛られず自由に…ロラパルーザの舞台へ」　５人組ガールズグループKiiiKiii、新作で存在感

「キキ（KiiiKiii）は、私たち自身の色で『正解』を作り出すチームです」「ＧＥＮＺ美（ＧＥＮＺ世代＋美）」の代表格とされる５人組ガールズグループKiiiKiii（イソル、スイ、ジユ、ハウム、キヤ）が、弾ける魅力のミニ２集「Delulu Pack」でカムバックした。KiiiKiiiは２６日、ソウル市広津（クァンジン）区のＹＥＳ２４ライブホールで開かれた発売記念イベントで、「自由で、座標に縛られないKiiiKiiiならではの姿を見せたい」と口をそろえた。同日のショーケースで披露されたタイトル曲「４０４（New Era）」は、軽快なリズムにメンバーの力強いラップが重なる。ウェブサイトでページが見つからない際に表示されるエラーコード「４０４ Not Found」を、「座標を持たない自由」として再解釈した設定が印象的だ。メンバーのハウムは「自撮りを撮るような振り付けなど、KiiiKiiiにしかできない要素が、チームのＧＥＮＺ美を最もよく表している」と説明した。昨年２月に「I DO ME」でデビューしたKiiiKiiiは、他人の視線に左右されず自分たちの道を進むという姿勢で注目を集めた。デビューから１年に満たない間に新人賞７冠を含む計１３個のトロフィーを獲得。スイは「私たちだけの力というより、支えてくれた多くのスタッフやファンのおかげ」と感謝を述べた。今後もアルバムを通じて一貫したメッセージを届けたいという。キヤは「デビュー当初から『自分を信じて、自分に向かって進もう』というメッセージを伝えてきた。多くの方に、私たちの音楽を通してそれを感じてもらえたら」と語った。さらに大きな舞台への抱負も明かした。ジユは「ＩＶＥの先輩たちが印象的なステージを見せた ロラパルーザ（Lollapalooza）やサマーソニックのようなフェスに、ぜひ立ってみたい」と話した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com