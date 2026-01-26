サウジの「２０２９年冬季アジア大会」延期　韓国・中国に開催打診

サウジアラビアで開催予定だった２０２９年冬季アジア大会が延期されることになった。サウジのオリンピック委員会とアジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）は２４日、共同声明を発表し、「２０２９年冬季アジア大会の開催を延期する。新たな開催日程は追って公表する」と明らかにした。「今回の決定は、サウジや西アジア地域における長期的な冬季スポーツ発展を見据えた、共同の戦略的意思を反映したものだ」としている。ＯＣＡは、延期の具体的理由については説明していない。今回の判断が、２０２９年大会そのものを見送ることを意味するのかも明らかになっていない。ＯＣＡは２０２２年の総会で、サウジによる２０２９年冬季アジア大会の開催を全会一致で承認していた。大会は、サウジが５０００億ドル（約７２８兆ウォン）以上を投じ、砂漠地帯に建設中の未来型都市「ネオム・シティ」で開かれる予定だった。ただ、現地ではスキーリゾート建設や人工雪の製造を巡り、準備が難航しているとの見方も出ていた。ＯＣＡが開催権を他国に変更する場合、韓国も有力候補の一つとして挙げられている。実際、ＯＣＡは昨年８月、韓国や中国に対し、冬季アジア大会の開催意向を打診していた。大韓体育会は当時、サウジ側の最終判断が出た後に検討するとの趣旨で回答したという。鄭允喆 trigger@donga.com