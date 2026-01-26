コスピ外資比率３７％超　５年９カ月ぶりの高水準

韓国株式市場（コスピ＝ＫＯＳＰＩ）全体の時価総額に占める外国人投資家の保有比率が、５年９カ月ぶりに最も高い３７％を超えたことが分かった。２５日の韓国取引所によると、２３日時点のコスピの時価総額は４１５５兆５５５１億ウォンで、このうち外国人保有額（１５２０兆ウォン）の比率は３６．５８％だった。７日には３７．１８％まで上昇した。コロナ禍でコスピが２０００を割り込んだ２０２０年４月９日（３７．３４％）以来の高水準となる。外国人保有比率は、昨年上半期（１～６月）、非常戒厳や大統領弾劾をめぐる政局、米国の相互関税発表などによる混乱の中でも、３２％前後を維持していた。昨年１０月末以降は３５％を上回り、今年に入ってからは３６～３７％台で推移している。昨年７月１日から今年１月２３日までの取引代金ベースで、外国人投資家による純買い額トップは三星（サムスン）電子（１０兆５６４１億ウォン）で、三星電子の優先株（２兆３０９１億ウォン）がこれに続いた。今年に入ってからは、外国人投資家の純買いは造船、防衛、原子力発電の分野でも拡大している。今月２～２３日の外国人買い越し額の首位はハンファ・オーシャン（９４２６億ウォン）で、斗山（トゥサン）エナビリティ（８２９３億ウォン）、ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業（５１９８億ウォン）、三星重工業（５１９７億ウォン）などが上位に入った。チ・ミング記者 warum@donga.com