金民錫首相、バンス米副大統領と会談　「北朝鮮への特使派遣」を提案

金民錫（キム・ミンソク）首相は２３日（現地時間）、米ワシントンのホワイトハウスでバンス副大統領と会談し、米朝関係や個人情報流出事故を起こしたクーパンをめぐる問題などの懸案について意見を交わした。金氏は同日、ワシントン特派員団に対し、バンス氏が「北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記および北朝鮮との関係改善に前向きな米国が、どのようにアプローチするのが望ましいか」との趣旨で先に助言を求めてきたと明らかにした。これに対し金氏は、「事実上、トランプ大統領だけが（正恩氏との）関係改善の意思と、それを実行する能力を併せ持っている」と答えたと述べた。さらに、「北朝鮮に特使を派遣することも、関係改善の意思を示す一つの方法として提案した」と付け加えた。通常、韓米高位級協議では、韓国側が先に北朝鮮問題を主要議題として提示し、米国の協力を求めるケースが多かった。その点で、バンス氏が先に北朝鮮に言及したことは異例だとの見方も出ている。第２次トランプ政権が北朝鮮問題を重視しており、北朝鮮が特に反応を示していない状況でも、米朝対話を引き続き模索していることをうかがわせる。金氏はまた、韓米造船協力や韓国の原子力潜水艦建造、ウラン濃縮、使用済み核燃料の再処理など、先の韓米首脳会談後に発表された共同ファクトシートのうち、韓国側の関心事項についてもバンス氏に積極的な対応を求めたと説明した。バンス氏もこれに共感したという。申晋宇 niceshin@donga.com