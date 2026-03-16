「トランプ大統領、訪中時に正恩氏と会う可能性」

トランプ米大統領が１３日（現地時間）、「（北朝鮮の金正恩総書記と）会うことは非常に良いことだ」と述べたと、金民錫（キム・ミンソク）首相が明らかにした。金氏は同日、トランプ氏との会談後に記者懇談会を開き、トランプ氏が「（正恩氏と）良好な関係を維持している」としたうえで、「彼が米国や私と対話を望んでいるのか気になる」と話したと伝えた。特にトランプ氏は「今回の中国訪問の時かもしれないし、そうでないかもしれない。その後になる可能性もあるのではないか」とも語ったという。トランプ氏が３月末に予定されている訪中の時期に限らず、米朝首脳会談を推進する意思があることを強調したということだ。訪米中の金氏は同日、ホワイトハウス訪問中にトランプ氏の要請で約２０分間の「サプライズ会談」を行い、米朝の関係進展について具体的な提案を伝えたと明らかにした。しかし北朝鮮は１４日、正恩氏と娘ジュエ氏が立ち会う中、東海（トンへ・日本海）に向けて弾道ミサイル約１０発を発射した。朝鮮中央通信は６００ミリ超精密多連装放射砲（超大型放射砲・ＫＮ２５）１２門と砲兵中隊２個が動員され、３６４.４キロ離れた目標に命中したと報じた。正恩氏は「射程４２０キロ以内にある敵に不安を与え、戦術核兵器の破壊的威力を深く認識させるだろう」と述べた。トランプ氏が「ラブコール」を送ってから１日もたたないうちに、韓国に対する露骨な核威嚇に乗り出した形だ。權五赫 hyuk@donga.com