Ｕ２３韓国、１０人のベトナムにまさかの敗戦　日本は中国に４－０で２連覇

韓国と日本の対戦は、じゃんけんにも負けられないと言われるほど、プライドを懸けた一戦とされてきた。しかし、かつて「アジアの虎」と呼ばれた韓国サッカーは近年、日本との差が広がりつつある。日本代表は２５日、サウジアラビア・ジッダで行われた２０２６年アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）Ｕ－２３アジアカップ決勝で中国を４－０で下し、史上最多となる３度目の優勝を果たした。平均年齢２１歳前後で、史上初の大会２連覇を達成した。一方、韓国は厳しい現実を突きつけられた。２０２０年タイ大会以来の優勝を目指したが、準決勝で年下中心の日本に０－１で敗退。続く２４日の３位決定戦では、金相植（キム・サンシク）監督率いるベトナムに、ＰＫ戦の末に敗れ４位に終わった。Ｕ－２３韓国代表がベトナムを相手に６勝３分と圧倒してきたことを踏まえると、衝撃的な結果だった。この試合で韓国はボール支配率７６％、シュート数３２本と圧倒したが、得点力を欠いた。退場者を出して１０人となったベトナムの守備を崩せず、２－２で延長を終え、ＰＫ戦で６－７と敗れた。ＧＫファン・ジェユは試合後、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）に謝罪のコメントを投稿した。昨年５月からチームを采配している李敏成（イ・ミンソン）監督は、明確な戦術色を示せず、選手の闘志も引き出せなかったとの指摘が出ている。韓国は今大会６試合中、イランとの初戦を除くすべてで失点し、３試合は無得点に終わった。ウズベキスタン戦後には、李榮杓（イ・ヨンピョ）ＫＢＳ解説委員が「逆転への意志が見られなかった」と厳しく指摘した。日本は６試合で１６得点１失点と高い完成度を示した。１９９３年のＪリーグ発足時から掲げてきた「１００年構想」に基づく育成システムが結果を出しているとの評価が多い。韓国も２０２４年に「ＭＩＫプロジェクト」を打ち出したが、効果はまだ限定的だ。さらに、アジア大会の兵役特例を重視する編成が、長期的な戦術構築を妨げているとの見方もある。２年前、五輪予選を兼ねた同大会で敗退し、４０年ぶりに五輪本大会出場を逃した当時の代表監督、黄善洪（ファン・ソンホン）氏は「年代別代表は４年周期で育成すべきだ」と訴えていた。韓日の差はＡ代表でも縮まっていない。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いるＡ代表は、昨年７月の東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）Ｅ－１選手権で日本に０－１で敗れ、史上初となる対日Ａマッチ３連敗を喫した。直近１０試合の対戦成績も２勝３分５敗と劣勢だ。現在のＵ－２３世代が将来の主力になることを考えると、両国の差はさらに広がるとの懸念も出ている。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com