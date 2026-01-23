ミラノでも「クール・ランニング」　ジャマイカのボブスレー挑戦

「雪のない国」ジャマイカの選手たちが冬季五輪を目指す実話を描いた映画「クール・ランニング」（１９９３年）は、世界的な話題を呼んだ。そのモデルとなったジャマイカのボブスレー代表が、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の出場枠３枠を獲得した。２２日、ジャマイカ・ボブスレー・スケルトン連盟がソーシャルメディア（ＳＮＳ）で発表したところによると、同国代表は女子モノボブ（１人乗り）、男子２人乗り、同４人乗りで出場権を得た。女子２人乗りは補欠１位に位置しており、他国が出場を辞退した場合、追加で出場枠を得る可能性がある。ボブスレーのジャマイカ代表は、１９８８年カルガリー冬季五輪で男子４人乗りが初出場し、「挑戦」の象徴として注目を集めた。２０１８年平昌（ピョンチャン）大会では女子２人乗りに初参戦し、２０２２年北京大会では史上最多となる３種目（女子モノボブ、男子２人乗り、同４人乗り）に出場した。最高成績は１９９４年リレハンメル大会の男子４人乗り１４位。今回の五輪で男子４人乗りに出場するタイクエンド・トレーシー、ジュニア・ハリス、アンドレイ・ディーカース、シェイン・ピーターの４人は、昨年１１月にカナダで開かれた北米カップで優勝。ジャマイカ史上初の冬季五輪メダル獲得への期待を高めている。金培中 wanted@donga.com