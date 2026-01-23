仕事求め「単身ソウル」増加　２０～３０代の流入拡大

ソウルを離れる人口は減少する一方、ソウルに流入する若年層は着実に増えていることが分かった。とくに近年、仕事を理由に一人でソウルへ転入する２０～３０代の割合が大きく高まっている。ソウル市は２２日、２００１～２０２４年の２４年間について、人口移動の規模や方向、転入理由、年齢帯別の移動特性を分析した「ソウル市人口移動分析」を公表した。分析は、行政区域（邑・面・洞）を越えた居住地移動を対象に、国家統計ポータル（ＫＯＳＩＳ）の国内人口移動統計マイクロデータを用いて行われた。分析結果によると、ソウルを離れた人口は２００１年の７５万１０００人から、２０２４年には４７万３０００人へと大幅に減少した。一方、ソウル全体の転入者に占める他市道からの流入割合は、同期間に２７．８％から３５．１％へと上昇した。人口移動の総量は縮小する中で、ソウル流入の割合が高まり、大規模な「脱ソウル」の流れは次第に弱まっているとの評価が出ている。若年層の動きはより顕著だ。２０１９年以降、他市道からソウルに転入した２０～３０代の人数が、ソウルを離れた若者数を上回った。２０１２年には転出する若年層が約２万２０００人多かったが、２０１９年には流れが逆転し、ソウルに入った若年層が約１万９０００人多くなった。２０２１年を除き、その後も若年層のソウル純流入が続いている。転入理由にも変化がみられる。２０２４年時点で、他市道からソウルに移動した２０～３０代の３９．１％が「職業」を理由に挙げた。教育や居住環境を理由とする転入の比率は増加する一方、「住宅」を理由とした移動は２０１３年の２１．４％から２０２４年には１２．１％へと低下した。チェ・ヒョジョン記者 hyoehyoe22@donga.com