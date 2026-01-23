ボストン・ダイナミクス、企業価値１００兆ウォン超　証券各社が評価

「アトラス」効果を追い風に、現代（ヒョンデ）自動車グループのロボット子会社、ボストン・ダイナミクスの企業価値の見通しが一斉に引き上げられている。世界最大規模のＩＴ・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」で先端技術を披露したことを受け、証券各社が高い評価を示している。ＫＢ証券は２２日、ボストン・ダイナミクスの企業価値を１２８兆ウォンと算定した。今後１０年間で経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国と中国の労働可能人口が１億人以上減少し、代替となるヒューマノイド市場は２０３５年に９６０万台規模に拡大するとの分析に基づく。ＫＢ証券アナリストのカン・ソンジン氏は「このうち『アトラス』が全体の１５．６％に当たる１５０万台を占める」とした。ハンファ投資証券も、ボストン・ダイナミクスが上場すれば企業価値は１４６兆ウォン規模になるとみている。現代自動車グループの時価総額がテスラの３５．５％に相当する点を踏まえ、テスラのヒューマノイド事業価値２８００億ドル（約３９７兆ウォン）の３５．５％を当てはめた試算だ。ダオ－ル投資証券も「アトラスが量産を開始する２０３０年には、ボストン・ダイナミクスの企業価値は１００兆ウォンに達する」と予測した。競合ヒューマノイド企業と比べても高い推計だ。米国のフィギュアＡＩの企業価値は５６兆ウォン、中国のUBTECHやユニツリーは１２兆ウォン前後と評価されている。ボストン・ダイナミクスの評価が短期間で急上昇した背景には、今回のＣＥＳで量産計画が具体化した点があるとの分析が出ている。関節や指先などが生産現場投入に最適化されていること、現代モービスや現代グロービスといった部品・物流系子会社とのシナジー拡大が見込みやすい点も評価押し上げの要因とされた。ボストン・ダイナミクスの高評価が続けば、現代自動車グループの循環出資解消や、鄭義宣（チョン・ウィソン）会長のガバナンス強化にも追い風になるとの見方がある。上場時に高い企業価値が認められれば、約２２％の株式を保有する鄭会長の資金余力が高まるためだ。現代自動車グループはなお循環出資構造を解消できていない。現代モービス→現代自動車→起亜（キア）→現代モービスと連なる支配構造の要に位置するのが現代モービスだが、鄭会長の現代モービスの持ち株比率は０．３％にとどまる。鄭夢九（チョン・モング）名誉会長の持ち分を含めても約７．７％にすぎない。業界では、循環出資を断ち切り垂直系列化を進める過程で、起亜や現代製鉄、グロービスなどが保有する現代モービス株を、鄭会長が買い取る形になるとの見方が出ている。その原資として、ボストン・ダイナミクスの上場資金が活用される可能性があるという。投資業界では、年内にボストン・ダイナミクスが成功裏に上場すれば、来年にも現代自動車グループのガバナンス再編が本格化すると予測している。ＤＳ投資証券は「鄭会長が鄭夢九名誉会長の持ち分を贈与・相続する際の税負担を考慮しても、資金創出力に大きな問題はない」との見方を示した。李沅柱 takeoff@donga.com