米検察、ミネソタ州知事を強制捜査　ウォルズ氏「沈黙しない」

米ミネソタ州ミネアポリスで今月７日、移民税関捜査局（ＩＣＥ）の捜査官が非武装の白人女性、レネ・ニコル・グッドさん（３７）を射殺した事件を受け、抗議デモが広がる中、米連邦検察は２０日、ＩＣＥの取り締まりを妨害した疑いで、ティム・ウォルズ・ミネソタ州知事らに対する強制捜査に着手した。２０２４年の米大統領選で民主党の副大統領候補だったウォルズ氏は声明を出し、「脅しに屈して沈黙することはない」と反発した。米紙ニューヨーク・タイムズなどによると、米連邦検察は同日、ウォルズ氏のほか、キース・エリソン・ミネソタ州司法長官、ジェイコブ・フライ・ミネアポリス市長、カオリー・ハー・セントポール市長に対し、資料提出を求める連邦大陪審の召喚状を発付した。米連邦検察は重大事件の場合、複数の陪審員で構成される大陪審を通じて、令状や召喚状を発付する。同紙は今回の召喚状発付について、「当初はウォルズ氏とフライ氏のみを対象としていた検察が、ミネソタ州全域でＩＣＥを糾弾するデモが相次ぐと、捜査対象を拡大した」と伝えた。ウォルズ氏、フライ氏、ハー氏はいずれも民主党所属だ。特にウォルズ氏は、２０２４年にトランプ大統領を「奇妙だ」と評したこともある。フライ氏は召喚状発付について「政治的反対勢力の恐怖をあおる行為だ」と批判し、ウォルズ氏も「グッドさんの死に対する責任から目をそらすための政治的意図だ」と指摘した。ミネソタ州の労働組合や宗教界、市民社会の指導者らは２３日、大規模な「経済シャットダウン」デモを予告し、住民に出勤や登校、買い物を控えるよう呼びかけた。２３日午後２時には、ミネアポリス中心部でＩＣＥに抗議する集会を開く計画だ。一方、インターネットメディアのアクシオスは同日、トランプ政権の強硬な移民取り締まりの下、昨年、ＩＣＥの拘禁施設内での死亡者が３１人に達したと報じた。２４年の死亡者数（１１人）の約３倍で、０４年のブッシュ政権下で３２人が死亡して以来、２１年ぶりの最多記録となる。アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com