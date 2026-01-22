今年、クルーズ観光客８０万人が済州へ

いわゆる「限韓令」とコロナ禍の影響で、事実上の休業状態に追い込まれていた済州（チェジュ）のクルーズ産業が、徐々に回復しつつある。済州特別自治道によると、今年、済州を訪れるクルーズ観光客は８０万人に達する見通しだ。済州には２００５年にクルーズ船６隻が初めて入港後、年々増加し、２０１６年には５０７隻が入港した。同期間、クルーズ観光客数も３１７３人から１２０万９１０６人へと急増した。だが、中国による限韓令の影響で、２０１９年の入港船舶数は２９隻に急減し、新型コロナのパンデミックが本格化した２０２０年から２０２２年までの間は、クルーズ船が１隻も済州に寄港しなかった。２０２３年に入り、パンデミックが終息し、中国政府が韓国行き団体ツアーを再開したことで、クルーズ観光は急速な回復基調を示した。観光客数は、２０２３年の１０万人から２０２４年には６４万人、昨年は７５万人と、毎年大幅に増加した。今年も、済州港１３７回、江汀（カンジョン）港２１１回の計３４８回にわたりクルーズ船が入港し、約８０万人の観光客が済州を訪れると予想されている。観光客増加の背景について、済州道は、準母港運営や無人自動審査台の導入、クルーズ船バース割り当てのデジタル化などが効果を上げたとみている。とくに、昨年導入した準母港運営と無人自動審査台３８台により、観光客の済州滞在時間と消費支出が増加したと分析した。済州道は今年、江汀港での委託手荷物システム構築や、交通弱者向けのギャングウェイ（Ｇａｎｇｗａｙ）設置、ターミナル内の商業広告誘致などを進める計画だ。道関係者は「済州がアジアを越え、世界を代表する寄港地へと飛躍できるよう、産業エコシステムを構築していく」と話した。ソン・ウンボム記者 seb1119@donga.com