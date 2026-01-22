昨年の税関摘発薬物３３１８キロで過去最多　１年で３２１％増

昨年、税関で摘発された薬物の量が、過去最多となる３３１８キロに達した。関税庁は２１日、昨年１年間に韓国へ持ち込まれようとして摘発された薬物が、計１２５６件、３３１８キロに上ったと明らかにした。件数は前年より４６％、重量は３２１％増えた。密輸ルート別では、旅行者が隠匿して持ち込もうとして摘発されたケースが６２４件（４９．７％）と最も多かった。国際郵便（３１８件）や国際宅配貨物（３０６件）による持ち込みの試みも少なくなかった。従来は国際宅配貨物や国際郵便を利用した密輸が多かったが、コロナ禍以降、旅行者を通じた密輸の試みが増えているという。品目別では、コカインの摘発量が２６０２キロで最多となり、覚醒剤（３１３キロ）がこれに続いた。昨年４月、江原道江陵市（カンウォンド・カンルンシ）の玉渓（オッケ）港と、釜山（プサン）・釜山新港では、ペルーおよびエクアドルから密輸されようとしたコカイン１６９０キロと９００キロがそれぞれ見つかり、コカインの摘発量が大幅に増えた。若年層を主なターゲットとするケタミン（１４４キロ）やＭＤＭＡ（１５キロ）など、いわゆる「クラブドラッグ」の摘発量（１６３キロ）も、１年前（７９キロ）より大きく増加した。出発大陸別では、中南米、アジア、北米の順で密輸の試みが多かった。国別では、ペルー、エクアドル、タイ、米国などの順で摘発量が多かった。世宗市＝イ・サンファン記者 payback@donga.com