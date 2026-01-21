ＳＭ、ＡＩ活用の新デビューシステム　バラエティー通じボーイズグループ排出へ

ＳＭ「バラエティー『応答せよハイスクール』で ボーイズグループをデビュー」ＳＭエンターテインメントは２０日、新人ボーイズグループのデビューや、人工知能（ＡＩ）を活用した音楽企画システムの導入などを盛り込んだ将来戦略「ＳＭネクスト３．０」を発表した。２０２３年に打ち出した「ＳＭ ３．０」戦略をさらに具体化させもので、今後の方向性を示す内容だ。同日、ＳＭの公式ユーチューブチャンネルで公開された映像によると、ＳＭはまず年内に新人ボーイズグループをデビューさせる方針を正式に明らかにした。デビューまでの過程は、バラエティー番組「応答せよハイスクール」を通じて公開する。これまで蓄積した楽曲データをＡＩで分析し、アーティストとの適合度を判断するなど、Ａ＆Ｒ（アーティスト＆レパートリー）システムも導入する。張哲赫（チャン・チョルヒョク）共同代表は、「急速に変化するＫポップとＡＩが交差する地点で、強いシナジーを期待している」と話した。グローバル市場に向けた知的財産権（ＩＰ）戦略も具体化する。卓榮俊（タク・ヨンジュン）共同代表は、「現地の強力なパートナーと協力し、制作とマーケティングを進める」としたうえで、「中国のテンセント・ミュージック・エンターテインメントなどと協議中だ」と明らかにした。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com