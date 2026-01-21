８年前にトランプ氏の「グリーンランド野心」あおったエスティローダーの相続人

「私はグリーンランドの専門家だ」米化粧品ブランド「エスティローダー」の相続人として知られる米実業家、ロナルド・ローダー氏（８３・写真）が、昨年２月に米紙ニューヨーク・ポストに寄稿した論考のタイトルだ。ローダー氏は同文で、レアアースなどデンマーク領グリーンランドの豊富な地下資源に言及し、「グリーンランドは米国の次なる開拓地になるべきだ」と主張した。英紙テレグラフやガーディアンなどは１９日、グリーンランド併合を進めるトランプ米大統領に、グリーンランド購入という発想を与えた人物が、ローダー氏だったと報じた。ローダー氏はトランプ氏と同じく、米ペンシルベニア大学ウォートン校のＭＢＡ課程の出身で、長年にわたりトランプ氏や与党・共和党を支援してきた人物だという。この事実は、第１次トランプ政権で活動したものの、大統領と決別したジョン・ボルトン元大統領補佐官（国家安全保障担当）の証言によって明らかになった。ボルトン氏はテレグラフに対し、２０１８年末、トランプ氏がホワイトハウスの大統領執務室に自身を呼び、「非常に有名な実業家（ローダー氏）が『グリーンランドを買収すべきだ』と助言しているが、どう思うか」と尋ねたと回想した。トランプ氏は１９年８月、初めてグリーンランド併合への意欲を公に示した。第２次政権では、軍事力の行使にまで言及し、強硬姿勢を強めている。ボルトン氏はガーディアン紙に対し、「トランプ氏は友人から聞いた『情報』を『真実』として受け止める」と指摘し、ローダー氏の助言が少なからぬ影響を及ぼした可能性があると分析した。ローダー氏は１９６０年代にウォートン校でトランプ氏と知り合い、以降、緊密な関係を築いてきたという。２０１６年の大統領選では、トランプ陣営に約１０万ドル（約１億４７００万ウォン）を献金した。２４年の大統領選では、トランプ氏のスーパーＰＡＣ（政治活動委員会）に５００万ドル（約７３億５千万ウォン）を拠出したとされる。さらに、１人あたり１００万ドル（約１４億７千万ウォン）とされるトランプ氏との晩餐会にも参加したという。ローダー氏はグリーンランドで一部事業も展開している。デンマークメディアによると、ローダー氏は、グリーンランドのバフィン湾産ミネラルウォーターの輸出など、同地で事業を行う米企業の投資家として名を連ねた。ガーディアンはまた、ローダー氏がウクライナの鉱物資源に関する米企業コンソーシアムにも名前を連ねていると報じた。トランプ氏にウクライナとの鉱物協定を結ぶよう促した人物も、ローダー氏だろうと推測した。キム・ボラ記者 purple@donga.com