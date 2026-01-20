氷道で指を負傷　金河成、ＷＢＣ出場は絶望的

金河成（キム・ハソン、３１、アトランタ・ブレーブス）が指の負傷で手術を受けることになった。回復まで４～５カ月を要する見通しで、米大リーグ（ＭＬＢ）２０２６年シーズン序盤の欠場に加え、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場も事実上不可能となった。ブレーブスは１９日、「内野手の金河成が右手中指の腱断裂により、同日ブレーブスでチームドクターのゲリー・ルイス医師の執刀で手術を受けた」と発表した。ＭＬＢ公式サイトによると、金河成は先週、韓国で凍結路面に滑って転倒し、手を負傷したという。シーズン終了後のフリーエージェント（ＦＡ）市場で大型契約を狙っていた金河成にとっては痛手だ。金河成は前季終了後、年俸１６００万ドル（約２３６億ウォン）の保証を放棄してＦＡとなり、４００万ドル増の２０００万ドル（約２９５億ウォン）でブレーブスと１年契約を結んでいた。健康な状態で２０２６年シーズンを終え、複数年契約に挑むという構想だった。だが負傷は続いている。サンディエゴ・パドレス所属だった２０２４年８月に右肩を痛めて手術を受け、その後も故障に悩まされた。リハビリ中にタンパベイ・レイズと２年総額２９００万ドル（約４２８億ウォン）のＦＡ契約を結び、翌年７月５日に戦列復帰したものの、腰痛で２度負傷者リスト（ＩＬ）入りした。２４試合で打率．２１４、２本塁打、５打点に終わり、昨年９月にウェーバー公示。その後移籍したブレーブスでは２４試合で打率．２５３、３本塁打、１２打点、０．６８４のＯＰＳを記録した。金河成の離脱は、３月のＷＢＣに臨む韓国代表にとっても 戦力面で大きな損失となる。代表チームは、脇腹負傷で全治４週間の診断を受けたソン・ソンムン（３０・パドレス）に続き、金まで主力内野手２人を欠く事態となり、布陣の再構築を迫られている。イ・ソヨン記者 always99@donga.com