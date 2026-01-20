「ロボット搭載」現代自動車、時価総額３位に　コスピ４９００突破

半導体に続きロボットが国内株式市場をけん引し、韓国総合株価指数（コスピ）は１２取引日連続で上昇した。４９００台に達し、５０００までに残るのは９５．３４ポイント（１．９４％）となっている。ロボット企業として再評価された現代（ヒョンデ）自動車の株価は同日、１６％超上昇し、韓国株式市場の「４強構図」を崩して時価総額３位に浮上した。１９日のコスピは、前日比６３．９２ポイント（１．３２％）高の４９０４．６６で取引を終えた。今年に入ってから１日も欠かさず１２取引日連続で上昇し、連日、史上最高値を更新している。●現代自動車株、年初来６２％上昇この日の相場は、ロボットとフィジカルＡＩが主導した。世界最大のＩＴ・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」で、ＡＩヒューマノイドロボット「アトラス」を披露し、自動車メーカーからロボティクス・フィジカルＡＩ企業へと存在感を高めた現代自動車グループ各社の株価が大きく上昇した。現代自動車が１６．２２％高となったのを皮切りに、起亜（キア、＋１２．１８％）、現代モービス（＋６．１５％）、現代グロービス（＋６．２３％）などグループ株が軒並み上昇した。現代自動車は年初来で株価が６１．９％上昇し、時価総額３位に浮上した。２０２２年以降、三星（サムスン）電子やＳＫハイニックス、ＬＧエナジーソリューション、三星バイオロジクスで固定化されてきた「４強体制」が崩れた。現代自動車グループは、ヒューマノイドロボット分野で高い評価を受けるボストン・ダイナミクスを通じて技術力を示してきたのに加え、２０２８年に実際の業務現場へ投入する計画を打ち出すなど、具体的なロボット活用のロードマップを提示している。ロボット製造原価の半分以上を占める駆動装置（アクチュエーター）やバッテリーパックを製造できる現代モービスや、自動駐車ロボットを商用化した現代ウィアなど、系列各社への期待も高まっている。現代自動車は、売上高や利益、雇用規模で国内有数の企業である一方、株価は長く低迷してきた。競争が激しく、比較的利益率が低い業種特性に加え、関税などの影響を受けやすいためだ。今月１４日まで、現代自動車の株価純資産倍率（ＰＢＲ）は１倍を下回っていた。これは株価が純資産価値を下回っていることを意味し、投資家の間で「最も割安なロボット企業」との評価が出る背景となっている。●コスピ、１００ポイント刻みの上昇が加速「ポスト半導体」を探る投資マネーは１９日、ロボット関連株へ向かった。斗山（トゥサン）ロボティクス（＋１９．１４％）、レインボーロボティクス（＋４．６７％）、ロボティズ（＋５．０５％）が上昇し、ＬＧ電子もフィジカルＡＩへの期待から８．６４％高となった。１６日（現地時間）の米ニューヨーク株式市場では、マイクロンがインサイダー買いという好材料を受け、７．７６％上昇した。これを受け、国内半導体株の上昇も期待されたが、週末にハワード・ラトニック米商務長官がメモリ半導体企業への１００％関税の可能性に言及したことで、上値は抑えられた。１９日、三星電子は小幅な値動きにとどまり０．２７％高、ＳＫハイニックスは取引前半に下落したものの、１．０６％高で引けた。コスピの上昇基調は続いており、ペースも加速している。終値ベースで４５００を初めて突破してから４６００に達するまでに４取引日、４７００と４８００はそれぞれ２取引日、４９００は１取引日で突破した。ホン・ソクホ記者 イ・ウォンジュ記者 will@donga.com