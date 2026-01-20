ＩＭＦ、韓国成長率１．９％に上方修正 「半導体好況がけん引」

国際通貨基金（ＩＭＦ）は、韓国の今年の経済成長率の見通しを１．９％と示した。直前の昨年１０月時点の予測より０．１％ポイント引き上げた。半導体好況による輸出増加が反映されたとみられるが、半導体景気への依存度が過度に高く、状況次第では失速しかねないとの指摘も出ている。ＩＭＦは１９日（現地時間）、世界経済の見通しで、韓国の今年の実質国内総生産（ＧＤＰ）の成長率を１．９％と予測した。昨年１０月の見通し（１．８％）から０．１％ポイント上方修正した。ＩＭＦは毎年４月と１０月に加盟国全体の経済見通しを、１月と７月には韓国を含む主要３０カ国を対象とした修正見通しを公表している。今回のＩＭＦ予測は、韓国銀行や韓国開発研究院（ＫＤＩ）が見込む１．８％を上回る一方、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ、２．１％）や韓国政府（２．０％）を下回る水準だ。ＩＭＦの今年の韓国成長率の見通しは、先進国平均（１．８％）を上回る。韓国経済が昨年第３四半期（７～９月）に予想を超える成長を示したことが大きく影響した。昨年第３四半期の実質ＧＤＰは前期比１．３％増となり、２０２１年第４四半期（１０～１２月、１．６％）以降で最も高い成長率を記録した。カトリック大学経済学科教授の梁俊晳（ヤン・ジュンソク）氏は「米国でのデータセンター整備の拡大などを受け、半導体需要が増加し、輸出が伸びたことが根本的な要因だ」と指摘した。韓国政府も同様の理由から、今年の成長率の見通しを１．８％から２．０％へ引き上げている。一方、ＩＭＦは今年の世界経済は３．３％成長すると見込む一方で、少数の人工知能（ＡＩ）・先端技術企業への投資集中、高い貿易不確実性と地政学的緊張、主要国の高い債務水準などを主な下振れ要因として挙げている。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com