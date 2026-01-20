車いすのバイオリニスト、イム・ジェヒョンさん、米国際コンクールで頂点に

昨年１２月の第２０回ソウル国際音楽コンクールで優勝したバイオリニストのイム・ヒョンジェさん（２８）が、年初に行われた米国の国際コンクールでも１位に輝いた。イムさんは１８日（現地時間）、米フロリダ州ボカラトンで開かれた「２０２６エルマー・オリヴェイラ国際ヴァイオリン・コンクール（ＥＯＩＶＣ）」で優勝した。リン大学ワールド・パフォーミング・アーツ・センターで行われた決選では、最後の演奏者として舞台に上がり、ジェラルド・カーニー氏の指揮によるリン大学フィルハーモニアとともに、シベリウスのバイオリン協奏曲を演奏した。優勝に加え、「委嘱曲最優秀演奏賞」と「イザイ無伴奏ソナタ最優秀演奏賞」の特別賞も受賞し、３冠に輝いた。２位は中国の侯艺阳さん、３位と４位は米国のサミール・アグラワールさん、ジュリア・ジョーンズさんだった。７歳で米国に渡ったイムさんは、２０２０年５月、パンデミックの影響で帰国した直後、家族とともに大きな交通事故に遭った。２年間を病院で過ごし、４年間は演奏練習ができないほどの重傷だった。２４年６月に再びバイオリンを手にすると、ソウル国際音楽コンクールに続き、今回のＥＯＩＶＣでも優勝し、注目を集めている。昨年ソウル国際音楽コンクールで１位に輝いた後、東亜（トンア）日報のインタビューで、「再び舞台で演奏し、賞を受ける日が来るとは思ってもいなかった」と語った。ＥＯＩＶＣは、チャイコフスキー国際コンクールの優勝者として知られるバイオリニスト、エルマー・オリヴェイラ氏が１７年に創設した国際コンクールで、１８～３０歳の演奏家を対象に３年ごとに開催される。イムさんは今回、賞金３万ドル（約４４００万ウォン）を獲得し、今後３年間にわたり、米ニューヨーク、ボストン、イタリア・クレモナなどで３０回以上の国際公演に出演する機会を得た。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com