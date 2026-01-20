「統一革命党事件」カン・ウルソン氏、死刑執行５０年後に再審無罪

朴正熙（パク・チョンヒ）政権下の「統一革命党（統革党）再建委事件」でスパイに仕立てられ、死刑を執行されたカン・ウルソン氏が、再審の末、無罪判決を受けた。死刑執行から５０年が経った。ソウル東部地裁刑事合議１１部（裁判長＝姜旻鎬部長判事）は１９日、国家保安法違反などで死刑判決を受けたカン氏の再審で、無罪を言い渡した。裁判所は、カン氏を違法に拘禁した状態で作成された取調調書など、違法な証拠に基づいて死刑が宣告されたと判断した。姜旻鎬（カン・ミンホ）裁判長は判決理由で、「記録を検討する中で、胸が締め付けられ、涙を止めることができなかった。過去の誤りを正したとはいえ、あまりにも遅すぎたという点で無力感を覚える」と述べた。さらに「誤りを犯した司法機関の一員として、遺族に深く頭を下げ、謝罪とお悔やみの言葉を申し上げる」と語り、異例ともいえる長い所感を明らかにした。軍務員だったカン氏は１９７４年、北朝鮮の指令を受けて統革党を再建しようとしたとの容疑で、陸軍保安司令部に逮捕された。拷問の末に死刑判決を受け、７６年に執行された。遺族は２０２２年１１月に再審を請求し、検察も昨年１０月、「原審では手続き的真実が守られていなかった」として無罪を求刑していた。同日の無罪判決後、カン氏の長女、カン・ジンオクさん（６５）は「ありがとうございます」と繰り返し頭を下げた。ソウル東部地検は「このようなことが再発しないようにする」として、控訴しなかった。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、Ｘ（旧ツイッター）で無罪判決に触れ、「遅きに失した判決の覆し、しないよりは百倍ましだが、白骨すら散り失せた今となっては果たして・・・」とやりきれない思いをつづった。イ・スヨン記者 lotus@donga.com