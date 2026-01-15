「内乱」罪で死刑求刑の尹前大統領、来月１９日に一審判決

「内乱首謀」などの罪に問われている尹錫悅（ユン・ソクヨル）前大統領の一審判決が、旧正月連休明けの来月１９日に言い渡される。尹氏が２０２４年１２月３日に非常戒厳を宣布してから４４３日で、内乱罪をめぐる司法の初判断が示されることになる。内乱事件を捜査する趙垠奭（チョ・ウンソク）特別検察官が尹氏に死刑を求刑した直後も、尹氏は「弾の入っていない空砲で行う内乱を見たことがあるのか」と述べ、従来の主張を繰り返した。１４日午前０時をまわっても続いた結審公判で、尹氏は最終陳述に立ち、「非常戒厳は『亡国的な弊害』に対し、国民に監視と牽制を求める訴えだった」と主張した。特検の捜査についても、「粛清と弾圧を象徴する狂乱の剣舞だ」と批判し、「（戒厳が）オオカミの群れによる内乱仕立ての餌食になった」と述べた。尹氏は、事前に用意した約１万７千字の最終陳述書を９０分かけて読み上げた。途中、激昂した様子で机をたたいたり、空中に拳を突き出したりする場面もあった。特検の公訴事実はすべて虚偽だと主張し、「小説」「妄想」という表現をそれぞれ６回、７回繰り返した。最終陳述が長引いたため、１３日午前９時３０分に始まった結審公判は、１７時間後の１４日午前２時２５分にようやく終了した。共に起訴された被告のうち、ノ・サンウォン元国軍情報司令官、金峰植（キム・ボンシク）前ソウル警察庁長、睦鉉泰（モク・ヒョンテ）前ソウル庁国会警備隊長の３人は、最終陳述で「国民に心配をかけて申し訳ない」と述べたが、尹氏は最後まで謝罪しなかった。公判終了後、尹氏は笑顔で弁護団と握手を交わした。裁判所は「結論は憲法と法律、証拠のみに基づいて判断する」とし、一審判決日を来月１９日に指定した。内乱首謀罪の法定刑は死刑、無期懲役、無期禁錮に限られるが、裁判所の裁量により、１０年以上の有期刑に減刑される余地はある。執行猶予は認められない。ソン・ヘミ記者 ヨ・グンホ記者 1am@donga.com