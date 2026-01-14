Ｋカルチャー追い風、ミュージアムグッズ売上４００億ウォン突破

Ｋカルチャー人気を背景に、昨年の国立博物館の文化商品が過去最高の売上を記録する中、最大のヒット商品となったのは、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のキャラクター、ダッフィーに似た「カササギ虎バッジ」だった。国立博物館文化財団は１３日、「Ｋコンテンツの人気を追い風に、昨年の文化商品『ミュージアムグッズ』の年間売上高が過去最高となる４１３億ウォンを記録した」と明らかにした。４００億ウォン台を超えたのは、２００４年の財団設立以来初めてで、２０２４年の売上高（約２１２億ウォン）の約２倍に当たる。最も支持を集めた商品は「カササギ虎バッジ」だった。「ＫＰＯＰガールズ！」人気の影響で、昨年は約９万個、１３億ウォン分が売れた。販売数２位は「酔客ソンビ３人組・変色グラスセット」（約６万個）だった。飲み物を注ぐと、グラス表面のソンビの顔が赤く染まる仕掛けで、ソーシャルメディアで話題を呼んだ。朝鮮後期の画家、檀園・金弘道（キム・ホンド）の「平安（ピョンアン）監司饗宴図」に描かれた酔客のソンビをモチーフにしている。このほか、丹青文様のキーボードや、新羅（シルラ）の金冠塚出土の金冠を模したブローチも人気を集めた。朝鮮王が執務の際に着用した袞龍袍（コンリョンポ）の文様をあしらったビーチタオルも好調だった。「ミュージアムグッズ」ブームをけん引したのは、家族連れの来館が多い３０代、４０代の観覧客だった。財団によると、３０代が３５．４％と最も高い割合を占め、４０代（２５．９％）が続いた。イ・ジユン記者 leemail@donga.com