冬の日本の離島で牙を研ぐ「虎」　ＫＩＡが異例の春季キャンプ

昨季に屈辱を味わった「虎」が、この冬、日本でも地名があまり知られていない離島で再出発を図る。プロ野球ＫＩＡは２５日から来月２１日まで、日本・鹿児島県の奄美大島で第１次スプリングキャンプを行う。球団関係者は「練習に専念できる環境を求め、候補地選びに力を入れた」と説明する。日本で第１次キャンプを行うのはプロ野球１０球団の中でＫＩＡだけだ。日本列島南西部に位置する奄美大島が、韓国プロ球団のキャンプ地となるのは初めて。韓国からの直行便はなく、東京経由で移動しなければならない。気候は近隣の沖縄と似ており、２０２３年から昨年にかけては、日本プロ野球ＤｅＮＡの２軍がキャンプを実施していた。ＫＩＡ関係者は「乗り継ぎが必要で利便性は高くない」としつつ、「球場や室内練習場など施設面では、これまでのキャンプ地に劣る点はない」と話す。２０２４年にレギュラーシーズンと韓国シリーズを制したＫＩＡは、昨季開幕前は２連覇の最有力と目されていた。だが、前年に実施した米カリフォルニアでの第１次キャンプは雨に悩まれ、想定した練習量を確保できないまま開幕を迎えた。開幕戦で前年最優秀選手（ＭＶＰ）のキム・ドヨン（２３）がハムストリング（太もも裏）を痛め、その後もキム・ソンビン（３７）、ナ・ソンボム（３７）ら主力が相次いで負傷。チームは８位でシーズンを終えた。韓国シリーズ優勝チームが翌年に８位以下に沈んだのは、１９９５年のＯＢ（現・斗山）以来２度目だった。雪辱を期すＫＩＡが、キャンプ地選定から慎重に臨んだ理由だ。昨季優勝のＬＧをはじめＳＳＧとＮＣは米国で第１次キャンプを行う。ＬＧは２２日にアリゾナ州スコッツデールへ、ＮＣは昨年同様アリゾナ州ツーソン、ＳＳＧはフロリダ州ベロビーチで始動する。ハンファ（メルボルン）、ＫＴ（ジーロング）、斗山（シドニー）は豪州、ロッテ（台南）とキウム（高雄）は台湾、三星（サムスン）はグアムでそれぞれ第１次キャンプを実施する。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com