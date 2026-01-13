Ｚ世代に「ドバイもちもちクッキー」ブーム　体感氷点下１５度でも行列

１２日午前１１時３０分ごろ、ソウル市広津区（クァンジング）の店の前。体感温度が氷点下１５度まで下がる厳しい寒さの中、路地に沿って３０メートルを超える行列ができた。正午から販売される「ドバイもちもちクッキー」を求め、開店と同時に客が押し寄せる「オープンラン」の状態となった。チ・スジンさん（３１）は「ソーシャルメディア（ＳＮＳ）で友人やインフルエンサーが食べている様子が繰り返し流れてきて気になった。手に入りにくいと聞き、開店２時間前から一番で並んだ」と笑った。ＳＮＳを通じて広がったクッキー―の人気が韓国を盛り上げている。カダイフ（トルコ風の細麺）やピスタチオなど材料の輸入は増えているが、需要が供給を上回り、価格は急騰している。ＳＮＳに慣れ親しんだＺ世代を中心に、流行に乗り遅れまいとする心理が働いたとの分析が出ている。クッキー―は、２０２４年に流行したドバイチョコレートから派生し、韓国で生まれたデザート。カダイフにピスタチオクリームを和えたフィリングを溶かしたマシュマロで包み、見た目は餅に似た形をしている。原材料の輸入量からも人気がうかがえる。１２日、関税庁によると、殻付きピスタチオの輸入量は昨年１～１１月に１３１０トンと、前年同期（１１１３トン）比で約１８％増。２０２４年通年（１２０３トン）を上回った。食品医薬品安全処によれば、カダイフを含むトルコ産乾麺類の輸入量は２０２４年の９２１２トンから昨年は１万１１０３トンに増加。ココア粉末の輸入量も同期間に１万６７４トンとなり、２０２４年（１万４２７トン）を上回った。自作需要も加わり、材料価格は上昇基調だ。電子商取引の価格変動を知らせるアプリ「フォールセント」によると、ピスタチオ１キロの価格は先月１４日の１万９５００ウォンから今月１１日に４万９９００ウォンへと１５６％上昇。カダイフ（５００グラム）も同期間に１万２７００ウォンから１万８９００ウォンへと約４８％上がった。話題性の高まりを受け、デザートとは縁遠いクッパ店や韓国料理店、すし店まで集客目的で販売に乗り出した。配達アプリでは「食事注文必須」「１個まで」といった購入条件を設ける店が相次ぐ。背景には、ＳＮＳを基盤とする「ディト（Ｄｉｔｔｏ＝私も同じという意味のラテン語）消費」と、不況下でささやかなぜいたくを求める心理が重なったとの見方がある。インフルエンサーや著名人が食べる様子が拡散されることで関心が高まり、入手困難であることが購買意欲を刺激したという。仁荷（インハ）大学消費者学科兼任教授のファン・ジンジュ氏は、「『あなたが買うなら私も』という同調消費が広がっている。景気低迷が長期化する中、ぜいたく品ほどの負担はないものの、デザートとしては比較的高価な商品で『ささやかなぜいたく』を楽しむ動きだ」と指摘している。ナム・ヘジョン記者 キム・ダヨン記者 namduck2@donga.com