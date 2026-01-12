「北侵入ドローン」に気づかなかった韓国軍、警戒失敗、批判は避けられず

昨年９月２７日と今月４日、軍事境界線（ＭＤＬ）を越えて北朝鮮に侵入した無人機（ドローン）が、民間によるものと判明した場合、韓国軍は警戒に失敗した責任を免れない見通しだ。南北の接境地域上空は「Ｐ５１８」と呼ばれる飛行禁止区域として厳格に管理されている。軍用ドローンのみが飛行可能で、民間ドローンは事前に軍の許可を受けなければならない。しかし、両時期とも軍が事前に許可した民間ドローンの飛行はなかったという。無許可で飛ばされた民間ドローンが、２度にわたりＭＤＬを越えたにもかかわらず、軍がまったく把握できていなかった可能性がある。北朝鮮は、昨年９月と今月４日の無人機の離陸地点が、それぞれ京畿道坡州市（キョンギド・パジュシ）と仁川市江華郡（インチョンシ・カンファグン）（江華島）だったと主張している。２０２２年末にも、北朝鮮の無人機が同じ２地域で韓国軍の防空網を突破し、龍山（ヨンサン）の大統領室付近まで侵入した事例があった。韓国国内の一部の民間のドローン愛好会は、１０年以上前からインターネットで購入した市販の部品で製作した無人機を使い、北朝鮮各地を撮影してきたことが分かっている。２３年には、ある愛好会の会員が、１００万ウォンにも満たない費用で製作した無人機を北朝鮮に飛ばし、金剛山（クムガンサン）付近を撮影した映像をユーチューブに投稿したこともあった。自動飛行装置に衛星測位システム（ＧＰＳ）と飛行経路（離陸～帰還）を事前に入力し、機体に搭載したカメラで北朝鮮の地上や領空を撮影したという。軍関係者は「民間愛好会のドローンは非常に小型で、軽量の発泡スチロールなど、レーダーで捕捉しにくい素材で作られており、探知が難しい」とし、「全長２メートル以下の小型ドローンが高度１５０メートル以下の低空で飛行した場合、現行の防空網ではすべてを捕捉するのには限界がある」と説明した。尹相虎 ysh1005@donga.com