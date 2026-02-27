最長ドライブ２７３ヤード　ルーキー、イ・セヨン「ギャラリーの歓声を聞きたい」

準会員入りから１部ツアーのフルシード確保まで、わずか１５８日だった。“電撃新人”イ・セヨン（１９）が、韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーの勢力図を揺るがす準備を整えた。ＫＬＰＧＡツアーは来月１２日、タイ・チョンブリのアマタスプリングＣＣ（パー７２）で開催される「リジュラン選手権」で２０２６年シーズンの幕を開ける。多くの選手が開幕戦を心待ちにしているが、イ・セヨンにとっては格別の舞台だ。幼いころからテレビ越しに胸をときめかせながら見守ってきた「夢の舞台」に、ついに立つからだ。最近、本紙の取材に応じたイ・セヨンは「ＫＬＰＧＡツアーは想像もできないほど別世界のプロの舞台だった。漠然と『いつかあの場所に立てたらいいな』と思い描いていた憧れの舞台」と振り返る。「推薦選手として何度か出場し、ギャラリーの歓声を受けたとき、本当にここに来たいと強く思った」と語った。高揚感だけではない。ショットの感覚はゴルフクラブを握って以来、最高水準にある。イ・セヨンは昨年６月の準会員選抜戦で１０位に入り、プロ入りを果たした。その後、１部ツアー進出までに要した時間はわずか５カ月だった。昨年７月にジャンプツアー（３部）へ参戦。９月に初優勝を飾り、正会員資格を手にした。勢いは止まらず、２カ月後の１１月に行われたシード順位戦本選では４ラウンド通算１１アンダー２７７で４位。上位２０人に与えられる「フルシード」を余裕をもって確保した。イ・セヨンは「９月に優勝するなどショットの調子が良かった。このペースを維持できれば、悔いなく選抜戦を戦えると思った」と話す。「だから自分の既存のスイングを変えるのではなく、ジャンプツアーに向けて取り組んできた練習を地道に続けた」という。今季に向けてはニュージーランドで２カ月間の「地獄トレーニング」を積み、新たな武器も手に入れた。最大２７３ヤード（約２５０メートル）のドライブを誇る飛ばし屋だが、その分、セカンドショットでウエッジを握る場面が多い。現地合宿ではウエッジショットの精度向上に重点を置いた。「ティーショットが遠くへ飛ぶので、パー５では残り約８０メートル、パー４では１２０メートルほどが多い。その距離で確実に決めないとバーディーは量産できない。ボールの回転量や距離感の練習に集中した」という。「ウエッジでミスが出ても取り返せるよう、１０メートル以上のロングパットの感覚も磨いた」と話した。今季の目標は明快だ。新人王のタイトルにこだわるより、毎試合で悔いのないショットを放つこと。プロセスが完璧であれば、優勝という結果は自然についてくると信じる。それでも胸に秘めた「約束の地」がある。８歳でゴルフを始め、８年間を過ごした済州（チェジュ）道だ。「済州で育ち、腕を磨いた。だから初優勝は必ず済州で開催される大会で挙げたい。青が好きなので、済州の象徴でもある『済州三多水（サムダス）マスターズ』の優勝カップを真っ先に掲げたい」と笑顔を見せた。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com